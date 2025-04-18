民眾黨團提重啟核三、國內移轉投票法制化公投　兩案逕付二讀

▲民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團今（18日）拋出「在經安全評估後重啟核三」、「2年內於中華民國自由地區落實移轉投票法制化」兩公投案。此兩案在大體討論時，都幾度發生藍綠白立委爭執，但經表決後，兩案皆逕付二讀，後續交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨團今拋出重啟核三的公投，主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」提案說明指出，台電核三廠二號機除役後，台灣的核電機組運轉將完全停止，但開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮，台電購電成本高買低賣導致巨幅虧損難平，為維繫產業供電、民生用電平穩，應保留⼀定程度可運轉的核能發電設施，強化能源供應韌性並輔助能源轉型，擬具此公投提案。

民眾黨團也公布「是否同意恆春的第三核能發電廠，經整體安全評估通過後，恢復繼續運轉？」的民調，有70.1%表達同意，18.7%表達不同意，11.2%為不知道或無意見。

黨團副總召張啓楷說明，這是符合世界潮流與國內民意的重啟核電，民眾黨這次提出重啟核三的公投，因為全世界潮流都在返回核電，美國、日本、南韓都在用核電，全世界只有民進黨不符合世界潮流、跟民調對撞。

張啓楷指出，5月17日台灣核電廠就都沒有了，民進黨關了3座核電廠導致買電成本多了1000億，是電價一直漲、台電一直虧損的主要原因；此外，目前再生能源連12%都沒有，難以達到原定2025年20%的⽬標。

民進黨立委鍾佳濱說，法律規定永久停止運轉，如何恢復運轉？如果民眾黨想測試看看台灣哪個地方最支持核電，建議台電將核廢料最終處置場放在那裡，這是很可怕的陰謀，未來選擇最終處置場的地點就選支持公投案的地方嗎？

此外，公投通過最快也是8月23日才投票，核三廠二號機依法在5月17日就永久停止運轉，如果真的這麼喜歡核電，請民眾黨爭取國民黨支持，修法將停止運轉除役的發電機組可以恢復運轉，不是公投案。

屏東綠委徐富癸說，台灣目前沒有核電延役的先例，若要延役也要做很多功課，不是公投通過後就可以倉促上路的。他說，連設備還能不能用都不知道，就要用公投通過，首當其衝的是屏東居民，屏東人絕對不是國民黨跟民眾黨犧牲的對象。