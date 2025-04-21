林佳龍：成立政風小組　調查何仁傑過去業務、接觸的人、洩密問題

▲外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

曾任國安會秘書長吳釗燮多年機要的何仁傑，近來捲入共諜案。對此，外交部長林佳龍21日赴立法院外交及國防委員會前表示，何仁傑是在他就任外交部長前離任的，但在得知案件後，就在外交部成立政風調查小組，配合檢調單位調查，針對何過去負責業務、接觸的人、以及洩密問題。

外交部長林佳龍21日赴立法院外交及國防委員會前，首先針對台美關稅談判的議題表示，台美談判現在建立管道，駐美代表處跟美國政府，國務院、美國貿易代表處都有密切諮商中，目前都順利在進行。

林佳龍也表示，不論是美國與日本，或是各國談判的進展都會關注。他強調，台美方面，除了先前的視訊會議，就大家關切的議題聚焦，都順利在進行當中，我方由總統賴清德透過錄影方式或投書國際媒體，就是展現我們的主張，美方也有針對他們關切的議題來詢問，不論涉及到投資採購、出口管制等，都在這次談判範圍。

至於前外交部長吳釗燮的機要何仁傑涉入共諜案，林佳龍表示，何仁傑是在他就任外交部長前離任的，但在得知案件後，就在外交部成立政風調查小組，配合檢調單位調查，針對何過去負責業務、接觸的人、以及洩密問題。