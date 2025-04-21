快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

▲邱瓈寬打官司確認裴祥泉的三弟妹均無繼承權，但敗訴確定。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年過世後，以代筆遺囑的方式，將遺產1億3000多萬元，分給愛徒邱瓈寬等人，裴祥泉的家屬一毛未得。遺囑官司邱瓈寬最後勝訴確定，可以獲得遺產；但她卻另行起訴，要求確認裴家兄妹沒有繼承權。邱瓈寬一、二審均敗訴，上訴第三審，最高法院21日駁回上訴確定。

資深電影製片裴祥泉在2015年5月過世，留下1億3000餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。裴祥泉的3名胞弟胞妹裴祥麟、裴祥風、裴祥雲，原本以為要繼承哥哥全數遺產，但卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，寫下「...公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）百分之三十，阿寬（邱瓈寬）百分之三十，漢星公司員工百分之二十，剩下的百分之二十，就給那些需要照顧的人，...」。家屬沒有分得遺產，憤而起訴，要求確認遺囑效力訴訟。

確認遺囑官司纏訟8年後，最後判決邱瓈寬勝訴確定，遺囑有效，邱瓈寬可以獲得遺產。雖然邱瓈寬獲得勝訴確定，但她再提出另一個訴訟，確認裴家三弟妹對裴祥泉遺產沒有繼承權。

邱瓈寬在確認遺產權訴訟中起訴指稱，裴家3弟妹在裴祥泉生前曾有「重大精神虐待或侮辱情事」，所以裴祥泉才在2015年1月間書立代筆遺囑，明確表示3弟妹不得繼承他的遺產，所以請求法院確認3弟妹已無遺產繼承權利。不過一、二審法院均駁回。

其中二審高院指出，裴家4兄妹均已年邁，各自有工作、家庭，彼此未同住，裴祥泉事業有成之時，裴家3弟妹只是單純未跟裴祥泉積極往來，不見得就是對裴祥泉置若罔聞；且3弟妹於接獲通知時，均有前往醫院探視裴祥泉，並非避而不見。所以不能僅因3人與裴祥泉間感情疏離，就認為他們對裴祥泉重大虐待或侮辱情事。因此駁回邱瓈寬的請求。邱瓈寬再上訴第三審，最高法院21日駁回上訴，邱瓈寬敗訴確定。