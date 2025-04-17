im.B詐騙案越判越輕　被害人心寒：被騙徒律師罵貪、笨

▲im.B詐騙案二審宣判後，被害人在庭外怒吼「司法無能、詐騙橫行」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭檢方認定吸金高達90億元的im.B詐騙案，高等法院17日二審宣判，將主謀曾耀鋒等人的刑度減輕，另外認定詐騙的金額也大減一半。被害人也在庭外爆料，說曾耀鋒等人的委任律師，甚至還在庭上辱罵被害人是因為「貪、笨」才會被騙。被害人更是怒吼「司法無能、詐騙橫行」。

標榜媒合借貸投資、卻涉嫌以假債權吸金的im.B平台，利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，坑殺數千人，檢方認定吸金高達90億元，對曾耀鋒等30餘人提起公訴。一審認定吸金71億2,535萬餘元，重判曾耀鋒16年6月，共犯曾耀鋒的女友張淑芬也判刑12年2月。

不過案件上訴第二審後，高等法院17日宣判，高院改認定吸金金額只有35億2,649萬餘元，比起檢方認定吸金數額少了54億餘元，也較一審認定金額少了36億元。因此相關被告的刑責，也獲得減輕。其中曾耀鋒獲改判16年，張淑芬也減輕為11年6月。

對於這樣的結果，被害人不能接受。林姓被害人表示，不僅刑度減少，同案中共犯、業務甚至還獲判緩刑免入獄，被害人只想問「這就是台灣對於詐騙犯的保護？司法對詐騙的無恥寬大？」

林姓被害人指出，被告等人在庭上的態度非常囂張，所有的共犯都推說詐騙所得被曾耀鋒與女友整碗端走，所以不願意、也沒能力跟被害人和解；至於曾耀鋒2人則回稱，詐騙金額都當成獎金，已經發放給業務及行政人員，沒有保留詐騙所得，所以無力賠償，無法和解。「推來推去的結果，就是沒有被告要跟被害人和解，被害人至今無法獲得賠償」。

林姓被害人因此再提出民事訴訟求償，但民事案件中，被告等人的律師還在庭上辱罵被害人「貪、笨」才會被騙，所以不願賠償。對被害人來說，多年積攢的血汗錢不但被騙走，還要在庭上被羞辱，情何以堪？

如今，二審法院的判決相較一審來說，刑度更輕，甚至還給予其他共犯緩刑，被害人聽判後更加不滿，林姓被害人指出，《銀行法》雖然將被告等人判刑，但實際上卻又保護被告，可以不用吐出任何一毛錢賠償。這也讓被害人們心灰意冷，陸續放棄求償、或是被迫低價和解。

被害人認為，我國法律在刑事訴訟上往加害人方傾斜，騙子服刑完就不用處理債務，被害人根本求償無門，「應該加重處罰，並強制工作至還完債務」。

▼im.B詐騙案二審宣判，曾耀鋒（右）、張淑芬（左）均獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）