陸三項古文獻入列「世界遺產名錄」　2400年曾侯乙編鐘存音樂記憶

▲存於湖北省博物館的隨州曾侯乙編鐘。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

聯合國教科文組織昨（17）日公告，將全球74項文獻文物新列入其《世界記憶遺產名錄》，其中，大陸申報的「隨州曾侯乙編鐘」、「少林寺碑碣（566—1990）」及中國和斯里蘭卡聯合申報的鄭和遺存「佈施錫蘭山佛寺碑（1409年2月15日）」皆成功入列。

▲河南嵩山少林寺內的碑廊。（圖／翻攝新華社）

公開資訊顯示，《世界記憶遺產名錄》於1992年由聯合國教科文組織發起，旨在保護及促進文化遺產利用，提高世人對文獻遺產重要性的認識。其所指文獻遺產包括紙莎草紙、羊皮紙、棕櫚樹葉、木片、石片、紙張等傳統保存方式，還包括錄音、電視電影作品及數位媒體等新科技。

本次入選的隨州曾侯乙編鐘一套共三層八組65件青銅編鐘，原件現存於湖北省博物館，懸掛在曲尺型的銅木鐘架上，是大陸國務院列為「禁止出境」展覽的文物之一。

據了解，曾侯乙編鐘是目前已知唯一的一套中國先秦官方音樂理論文獻，藉由聲音和銘文文字相互印證的方式，保存下2400多年前的音樂記憶。

▲斯里蘭卡可倫坡國家博物館拍攝的鄭和遺存《佈施錫蘭山佛寺碑》。（圖／翻攝新華社）

至於入選的「少林寺碑碣（566—1990）」現存499通，呈現出1424年較為完整連貫的石刻歷史文獻，是歷朝歷代少林寺與中央政權、名人墨客、世俗社會、海外僧侶等交往、互動過程中形成的原始記錄，其內容包括政治、經濟、宗教、賦役、軍事、文化、自然景觀等，成為研究中國歷代經典文獻、官文書、民間契約、印章的有系統獨特史料，不僅見證少林寺的形成與發展，還記錄下中國與印度、日本、韓國、蒙古國等國家之間的文化交流過程。

自1997年起，大陸已有《中國傳統音樂錄音檔案》、《清代內閣秘本檔》、《本草綱目》、《黃帝內經》、《甲骨文》等18項文獻遺產入選《世界記憶遺產名錄》。