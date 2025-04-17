快訊／im.B詐騙吸金90億二審宣判　主謀曾耀鋒改判16年併科240萬

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（中）二審均遭判刑。（圖／記者黃哲民攝）



記者吳銘峯／台北報導

標榜媒合借貸投資、卻涉嫌以假債權吸金的im.B平台，利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，坑殺數千人，吸金高達90億元。主謀曾耀鋒一審遭重判有期徒刑16年6月、併科罰金250萬元，沒收不法所得71億餘元。案經上訴，高等法院二審17日改判16年，併科240萬罰金。可上訴。

曾有槍砲前科遭判刑2年6月定讞卻逃亡的曾耀鋒（51歲），2016年間因此遭到通緝，他對外謊稱假名「曾國緯」，並為川晟集團實際負責人。川晟集團旗下的台灣金隆公司，多年前推出某P2P網路借貸媒合平台「im.B」，為「我是銀行家I am Bank」縮寫，意在打破被特定金主、財團壟斷的市場。

該平台業務員招攬想借錢的人提供「不動產債權」及「票貼債權」，會員則以認購債權方式集資出借，藉此賺取高額利息。而判決指出，平台業務人員推銷債權認購方案，並向會員約定保證支付年利率6%至13%不等之利息，騙取投資人匯款至人頭戶、交付投資款，向投資人吸收投資款。

此外，曾男也利用名人代言或合照包裝其「龐氏騙局」，包含時任監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌等政要，均與其合照。甚至宜蘭選出的民進黨前立委陳歐珀，還無償使用曾男提供的辦公室與座車。有不少投資人因此被騙，據檢方統計，從2016年6月29日起至2023年5月2日止，匯入人頭戶內的金額總計高達83億4,439萬326元。

但其實該集團並未實際操作債權平台整合，而是以較晚加入的資金支付先前投資者利息的「老鼠會」模式經營，最後因每月支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤。檢方查證屬實後，逮捕曾耀鋒，以及他的女友張淑芬，之後將包含曾男2人在內的30餘人提起公訴。一審法院審理後，將曾耀鋒重判有期徒刑16年6月、併科罰金250萬元，張女判刑12年2月、併科罰金150萬元，2人還須共同沒收犯罪所得71億2,535萬2,500元。其餘共犯也分別遭判刑7年到1年不等刑期。案件上訴第二審。

高等法院二審經過8個月的密集審理後，於17日宣判。高院仍認定曾耀鋒等人違反《銀行法》「非法經營收受存款業務」、「洗錢」等罪，但因二審計算犯罪所得約35億餘元，比起一審少了一半，所以二審刑度才會略減。