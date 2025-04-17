　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／im.B詐騙吸金90億二審宣判　主謀曾耀鋒改判16年併科240萬

▲▼im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（中）被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（中）二審均遭判刑。（圖／記者黃哲民攝）


記者吳銘峯／台北報導

標榜媒合借貸投資、卻涉嫌以假債權吸金的im.B平台，利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，坑殺數千人，吸金高達90億元。主謀曾耀鋒一審遭重判有期徒刑16年6月、併科罰金250萬元，沒收不法所得71億餘元。案經上訴，高等法院二審17日改判16年，併科240萬罰金。可上訴。

曾有槍砲前科遭判刑2年6月定讞卻逃亡的曾耀鋒（51歲），2016年間因此遭到通緝，他對外謊稱假名「曾國緯」，並為川晟集團實際負責人。川晟集團旗下的台灣金隆公司，多年前推出某P2P網路借貸媒合平台「im.B」，為「我是銀行家I am Bank」縮寫，意在打破被特定金主、財團壟斷的市場。

該平台業務員招攬想借錢的人提供「不動產債權」及「票貼債權」，會員則以認購債權方式集資出借，藉此賺取高額利息。而判決指出，平台業務人員推銷債權認購方案，並向會員約定保證支付年利率6%至13%不等之利息，騙取投資人匯款至人頭戶、交付投資款，向投資人吸收投資款。

此外，曾男也利用名人代言或合照包裝其「龐氏騙局」，包含時任監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌等政要，均與其合照。甚至宜蘭選出的民進黨前立委陳歐珀，還無償使用曾男提供的辦公室與座車。有不少投資人因此被騙，據檢方統計，從2016年6月29日起至2023年5月2日止，匯入人頭戶內的金額總計高達83億4,439萬326元。

但其實該集團並未實際操作債權平台整合，而是以較晚加入的資金支付先前投資者利息的「老鼠會」模式經營，最後因每月支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤。檢方查證屬實後，逮捕曾耀鋒，以及他的女友張淑芬，之後將包含曾男2人在內的30餘人提起公訴。一審法院審理後，將曾耀鋒重判有期徒刑16年6月、併科罰金250萬元，張女判刑12年2月、併科罰金150萬元，2人還須共同沒收犯罪所得71億2,535萬2,500元。其餘共犯也分別遭判刑7年到1年不等刑期。案件上訴第二審。

高等法院二審經過8個月的密集審理後，於17日宣判。高院仍認定曾耀鋒等人違反《銀行法》「非法經營收受存款業務」、「洗錢」等罪，但因二審計算犯罪所得約35億餘元，比起一審少了一半，所以二審刑度才會略減。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬咬死柴犬！飼主怒「牠也被打死」　動保科查真相
孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！　女友崩潰發文
葉天健今告別式！　星友們出席弔唁
柴犬遭咬死！飼主是「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴
快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行談判
快訊／im.B詐騙吸金90億　二審宣判出爐
川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」
快訊／手術後首度出庭！　柯文哲光頭現身
恐怖撞擊畫面！　台中女騎士遭BMW撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市教育局工讀生偷拍女員工如廁被逮　理由曝光：好玩好奇

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

失智翁拄拐杖呆站路邊　士林暖警背他回家...超暖畫面惹淚

舅遭酒駕撞死！美工科女學生畫虎淚謝辦案暖警　原因曝光

環境部特約技師超扯！公款買相機Dcard賤賣　A走579萬下場曝

快訊／im.B詐騙吸金90億二審宣判　主謀曾耀鋒改判16年併科240萬

桃園家庭式工廠火警！濃煙烈焰猛竄　62勇消花6小時搶救

她載女兒等紅燈！男靠近想偷摸　追進超商噁喊：好可愛不要跑

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

恐怖撞擊畫面！台中機車路口遭BMW撞噴　女騎士噴飛數10ｍ慘死

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

北市教育局工讀生偷拍女員工如廁被逮　理由曝光：好玩好奇

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

失智翁拄拐杖呆站路邊　士林暖警背他回家...超暖畫面惹淚

舅遭酒駕撞死！美工科女學生畫虎淚謝辦案暖警　原因曝光

環境部特約技師超扯！公款買相機Dcard賤賣　A走579萬下場曝

快訊／im.B詐騙吸金90億二審宣判　主謀曾耀鋒改判16年併科240萬

桃園家庭式工廠火警！濃煙烈焰猛竄　62勇消花6小時搶救

她載女兒等紅燈！男靠近想偷摸　追進超商噁喊：好可愛不要跑

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

恐怖撞擊畫面！台中機車路口遭BMW撞噴　女騎士噴飛數10ｍ慘死

北市教育局工讀生偷拍女員工如廁被逮　理由曝光：好玩好奇

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

蝦皮購物平台涉中資、個資疑慮　監察院要查了

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

川普「關稅加徵至245%」　陸外交部再強調：絕不怕打

社會熱門新聞

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

某醫美院長騙砲！她懷孕慘被逼墮胎

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

台中機車路口遭BMW撞噴　女騎士噴飛數10ｍ慘死

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

男扮女性侵小鮮肉　判5年6月定讞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

快訊／嘉義「南陽化工」深夜大火　火勢猛烈燒到天亮

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

網紅「超哥」爭議+1　夫妻涉偽造文書

豐原婦匯款多問一句話　保住1萬元

即／im.B詐騙案二審宣判　曾耀鋒改判16年罰240萬

弟遭開山刀刺死3周　兄拿大鐵鎚狂敲門嗆屋主

更多熱門

相關新聞

im.B案主嫌詐83億哭窮　高院今宣判

im.B案主嫌詐83億哭窮　高院今宣判

im.B吸金案主嫌曾耀鋒等人涉嫌詐騙83億餘元，去年8月被台北地院判處有期徒刑16年6個月；今年2月法院召開延押庭時，律師還為他辯稱，他在外沒有隱匿資金，甚至連二審律師費都付不起。關於此案，高院將在今日（17日）上午9點30分進行宣判。

男扮女性侵小鮮肉　判5年6月定讞

男扮女性侵小鮮肉　判5年6月定讞

詐團黑吃黑殺人埋屍　3煞仍判無期徒刑

詐團黑吃黑殺人埋屍　3煞仍判無期徒刑

法籍舞蹈師1日性侵2女　二審仍判7年

法籍舞蹈師1日性侵2女　二審仍判7年

檢方與更保合作　首場聯合分區座談會在宜蘭

檢方與更保合作　首場聯合分區座談會在宜蘭

關鍵字：

法律人權im.B高等法院檢察官曾耀鋒龐氏騙局二審被害人

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

和男優拍片懷孕　女被結婚10年老公提離婚

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！

夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面