多年沒聯絡…父逝「兒繼承千萬債」　律師給解方：別急著去柬埔寨

▲有民眾突然繼承過世父親的千萬債務，不知該如何還。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

親人過世除了後事的處理，遺產分配也相當麻煩。有民眾小時候就離家，多年完全沒和父母聯絡，不料父親過世留下千萬負債，須由他來扛，為此十分苦惱。對此，律師也給出3個解決方案了，喊話「別急著去柬埔寨打工！」

一名男網友在PTT八卦板發問：「突然負債1千多萬是什麼感覺？」提到小時候因為家暴離家，這段期間完全沒聯絡，豈料父親在20年就過世，他也繼承了遺產和債務，因此他被法院發判決書，得繼承父親欠債銀行的1000多萬，讓他相當頭痛。

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對此，王至德律師在臉書專頁「法老王 - 王至德律師」說明，現在的繼承法律規定，繼承人若沒有聲明拋棄繼承，必須幫被繼承人還債，但最多就是把遺產拿去還債，還不完就算了，不需要拿自己原本的財產，偏偏以前的法律不是這樣的。

不過，民法繼承編施行法有規定，如果當事人在爸爸過世時還沒滿20歲的話，其實還是可以主張限定繼承，這是因應修法給當時的未成年人的優待。即使不符規定，也不用急著去柬埔寨打工，因為民法繼承編施行法還有另一個規定，即子女沒有跟父親同住而不知要在期限內聲請限定繼承，同樣可以主張限定繼承。

王至德律師也提到，就算當事人都不適用這2個規定，大不了就聲請更生或清算，不需要走到KK園區當豬仔的局面，可以放心，另外若有人有類似的情況，也不要急著買飛泰國或柬埔寨的機票。

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