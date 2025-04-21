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高雄飯糰夯爆！許常德預測「惡房東下場」　網洗版喊：大快人心

▲消息曝光後，高雄人力挺遭砸飯糰店。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

▲消息曝光後，高雄人力挺遭砸飯糰店。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」因生意太好，讓邵姓女房東眼紅漲租、砸店逼搬離，引爆輿論怒火。資深音樂人許常德發文評論此事，更預測惡房東的淒慘下場；而網友們也洗版直呼，「房東把自己的臉面都給砸了，留著養蚊子吧」、「所以人不要太貪心，接下來要出租就難了」。

許常德稍早在臉書發文表示，「高雄有家日式飯糰店被房東惡意漲租和砸店，結果讓更多人趕去支持飯糰店，這家店即將搬家，以後這個店面應該很難租出去了，房東應該會趁自己的意，從此沒房客了。」

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他也忍不住讚道，這位日籍老闆在街角的地方開店，還貼心地製作廣告牌，除了介紹自己的飯糰，也會在上下班時間，舉出「上班下班開車小心」的字牌，以行銷的概念來看，這才是深刻的有效廣告，好的廣告不會只是在推銷產品，而是找機會關心客人。

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

▲日式飯糰老闆隨著台籍妻子返台定居、開店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

對此，網友們紛紛回應，「溫柔的人，會得到最多的支持」、「包租婆的獅吼功」、「很認真的老闆」、「看那個房東的行為舉止，感覺除了貪婪之外，似乎不太像正常人」、「去買了好幾次！有次買完要去開車，老闆跟在我後面，我回頭一看老闆向我90度鞠躬，要我小心開車，害我感動個半死」、「租客有生意，房東應該是特別高興，這樣租金可以穩定收入，只有短視房東，才會使手段把房客趕走」、「曾經的台灣號稱最美的風景是人，如今被這些惡人給蒙羞了」。

值得一提的是，事件曝光後，高雄捷運公開邀請店家到捷運站內設櫃，據了解，雙方已經取得聯繫，而老闆今日也將到高捷商店街參訪，至於後續是否設櫃，高捷表示，由老闆自行決定，會完全尊重對方意願。

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