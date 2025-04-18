學童過馬路10車不讓　交通部修法「肇事致死傷罰3.6萬」已報行政院

▲桃園有小學生舉手30秒過馬路，10輛車無視不停讓。（圖／網紅Cheap臉書）

記者李姿慧／台北報導

桃園市2名小學生過斑馬線，在行穿線中間高舉右手30秒，10輛車無視不停讓，小學生被逼退走回人行道，還路於民行人路權促進會及桃園市人本交通推動協會今痛批是「國恥」。交通部表示，除已跟桃園警方聯繫告發外，也研擬修法，不讓行人肇事致死傷重罰3.6萬，不得考照將提高為4到5年，草案已報行政院。

知名網紅Cheap 17日在臉書PO出一段影片，桃園市2名小學生4月16日在桃園區龍安街打算走斑馬線過馬路時，站在行人道中線舉手示意約30秒，結果約10輛車呼嘯而過，無人停車，讓Cheap痛斥「這些大人是怎麼做到這麼冷血，就像他們是透明人」。還路於民行人路權促進會及桃園市人本交通推動協會今也共同聲明痛批這是「國恥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部路政及道安司副司長廖振遠表示，交通部有注意到該案並追蹤，也與桃園警方聯繫，警方將會開單，地方也會現勘了解狀況。

廖振遠指出，他也看過該影片，大約有10輛車經過都沒有禮讓，交通部也很關心這問題，除了持續宣導駕駛要禮讓行人，否則可罰1200到6000元、記點3點外，交通部也研議修正「道路交通管理處罰條例」加重處罰。

▲交通部路政及道安司副司長廖振遠。（圖／記者李姿慧攝）

交通部說明，未來若不停讓行人導致肇事，致人輕傷者，罰金提高至1.8萬元，另外吊扣駕照1年提高為2年；另如果不讓行人肇事，導致行人重傷，罰款提高為3.6萬元，吊銷駕照且4年不得再考照；若肇事導致行人死亡，罰則3.6萬元並吊銷駕照，5年內不得再考照，該草案已提報行政院。

交通部長陳世凱日前曾指出，不讓行人肇事致人死傷的罰金加重，目標希望6月或7月就可以實施，至於涉及吊銷駕照且禁止考照等相關修法，仍須報行政院並經立法院立法。