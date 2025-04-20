交通部大樓外遭不明人士放炮　公務車被炸出白痕

▲交通部大門口遭不明人士放鞭炮，波及一輛公務車。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

位於台北市仁愛路一段的交通部大樓今天下午3時許，驚傳有民眾因不明原因在門口放鞭炮，波及一輛公務車，車身遭炸出白色痕跡，所幸無人員傷亡。交通部表示，目前已報警處理。

今天下午3時許，有民眾目擊，一名女子攜帶2串鞭炮於交通部大樓外施放，隨後便快步離去，鞭炮則波及一輛停在門口的公務車，所幸當時車上沒有乘客，未造成人員傷亡。

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交通部表示，事發後已報警，後續情況仍待警方釐清。