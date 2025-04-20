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台鐵山嵐號首航鳳林！黃綠色車體穿梭花東縱谷　遊客獲贈伴手禮

▲▼台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號首航花蓮鳳林，受到熱烈歡迎。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

▲台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號首航花蓮鳳林，受到熱烈歡迎。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山嵐號首航鳳林！台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號19日下午首航花蓮鳳林，受到鳳林鎮長林建平熱烈歡迎，鳳林鎮公所不僅致贈每位參與首航遊客精緻伴手禮，也期盼未來能增加停留時間，讓遊客好好感受慢城風情。

▲▼台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號首航花蓮鳳林，受到熱烈歡迎。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

台鐵19日首航的觀光列車山嵐號，係以「縱谷旬味」為名，是台灣首輛專屬行駛於花東縱谷的觀光列車，承襲之前西部「海風號」成功的鐵道旅遊模式，透過列車、風景、美食、文化四大元素交織，為旅客帶來嶄新的沉浸式感官體驗。全車外觀以黃綠色調為主，象徵花東縱谷的綠意與豐收美景，內裝採用全景落地窗設計，讓旅客在行進間盡覽縱谷壯麗風光。

▲▼台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號首航花蓮鳳林，受到熱烈歡迎。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）
 
列車每周四、五、六、日行駛於花蓮站至台東池上站，去程沿途停靠壽豐、玉里及富里，回程停靠東里、鳳林及豐田，當列車進入隧道時，車廂頂部燈飾將隨著音樂變化，如同夜空中的星星閃爍。此外，也與芳療品牌合作推出山嵐號御用香氛，還透過花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍操刀，結合東台灣山海與大自然的饋贈，設計「烏金露白玉」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」等六道菜餚，品嘗來自花東山與海的滋味。

▲▼台鐵最新改裝的觀光列車山嵐號首航花蓮鳳林，受到熱烈歡迎。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

▲山嵐號外觀以黃綠色調為主，內裝採用全景落地窗設計，讓旅客在行進間盡覽縱谷壯麗風光。

鎮長林建平表示，非常高興山嵐號首航鳳林，鳳林是個長壽之鎮、校長故鄉，更是台灣最早、花蓮唯一的國際慢城城市，棋盤式的街道、造型獨特的路樹、饒富意義的校長夢工廠、高溫燒製的竹炭工藝、傳統柴燒的花生湯、滋味美妙的剝皮辣椒、香氣濃郁的九號花生、全台最大菸樓建築群、林田山文化園區、新光兆豐農場、林田神社等，鳳林慢城有太多值到遊客到訪的地點，希望未來有機會能延長在鳳林的停留時間，讓遊客感受鳳林慢城的魅力。

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