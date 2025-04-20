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徐尚賢偵訊24hrs認罪！父：沒代簽、抄名冊　控檢方逼供

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親替兒子喊冤。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」18日遭調查局搜索，負責人徐尚賢被訊問超過24小時，昨(19日)晚間遭法院裁定羈押禁見。徐尚賢父親今日強調，連署書並無代簽、代抄的事實，以他對兒子的了解，長時間問訊無法步出地檢署，就是檢察官是否逼迫兒子簽名認罪，這叫逼供。

徐父今日出面替兒子喊冤，他表示，星期五傍晚5點多，徐尚賢只不過是在調查局外圍為2名領銜人發聲，沒想到調查局人員突然衝出來，將他銬上手銬，有立即逃跑、傷害可能才需上銬，他認為司法單位必須檢討。他也不理解，司法單位掌握所謂的罪證，就是謄稿簽名、筆誤的問題，怎麼會變成江洋大盜的方式上銬？

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫總部18日遭搜索。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫總部仍有大批民眾簽署罷免。（圖／記者吳世龍攝）

徐父說，他忍著憤怒等了24小時， 地檢署人員說還在偵訊，已經24小時了，還沒有問出來，「以我對我兒子的理解，他假如不能出來，唯一的解釋，就是檢察官是不是逼迫他簽名認罪，你所詢問的事實，是不是要徐尚賢簽名認同檢察官所講的？這叫逼供。24小時是疲勞偵訊，假如不簽名，我就慢慢等。」

對於徐尚賢遭到羈押禁見，徐父說，他產生很大的恐懼、對司法的不信任以及要對政府強烈的指責批判，徐尚賢是無黨無派，他不是國民黨，也不是其他政黨，沒有接受任何組織的奧援，完全就是民團，「我們自動自發來做罷免許智傑、黃捷，自始至終都是憑自己的勞力、到市場一件一件的收回來，徐尚賢臉書也會公告到哪個市場收連署書，這件事情是一步一腳印做出來，怎麼會有抄名冊的事情？」

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐父認為連署書格式是在挖陷阱讓公民跳。（圖／記者吳世龍攝）

徐父強調，所謂抄名冊，是拿著名冊來抄，而志工向他表達的是，裡面可能有些連署書寫得潦草，可能有一些筆誤，或是有些不清楚的地方，或是里鄰超越格式，志工經過查證之後重新騰稿，他們也電話請當事人回來補簽個名，所以並沒有總部統一代簽、代抄的事實。

根據高雄地院裁定內容，徐尚賢接受訊問時，承認罷免提議人名冊上的簽名，不是提議人本人簽的，而是他本人或罷免志工代簽。雖然否認有非法蒐集個資或偽造文書的惡意，但根據證人、物證等資料，足以認定他涉嫌違反《個資法》和《刑法》偽造文書相關罪名。

檢方從被扣押的2支手機裡的LINE聊天內容和證人證詞來看，確認徐尚賢有刪除對話紀錄的行為。徐尚賢在偵訊時也坦承刪除個資檔案，和檔案紀錄一致。此外，他還指示其他同案被告如何面對檢調詢問，有串供行為。

高雄地方法院法官昨晚審理後，考量到被告已有滅證、串供的情況，若交保在外，恐怕會影響偵查。決定自114年4月19日起羈押2個月，並禁止接見、通信及收發物件。

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