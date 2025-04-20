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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他分析「國民黨主席換誰都要看黃國昌臉色」　已是藍白陣營共主

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「民眾黨共識營」。（圖／民眾黨提供）

▲政治工作者周軒認為，國民黨接下來主席換誰都沒有關係，都要看民眾黨主席黃國昌的臉色。（資料照／民眾黨提供）

記者陶本和／台北報導

面對全台大罷免，國民黨籍的台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」的建議，引起朝野各界高度討論。對此，政治工作者周軒20日表示，國民黨接下來黨主席換誰都沒有關係，因為誰都要看黃國昌的臉色；他認為，國民黨跟民眾黨已經有了一位共主，就是民眾黨主席黃國昌。

周軒表示，國民黨傳出有八成黨團立委挺倒閣，其實這差不多就是全部52名國民黨立委扣掉13個不分區，其他區域立委，排除國民黨團總召傅崐萁與立法院副院長江啟臣，幾乎都贊成的意思。

周軒認為，這個風向放出去，應該是要告訴國民黨主席朱立倫，「你的黨主席任期已經提前下課，快快交出位子」。他說，朱立倫當然不可能這樣束手待斃，這時候永遠的精算師黃國昌就進場了，只要黃國昌一天不鬆口支持倒閣與否，朱立倫就有合理的理由抗拒倒閣。

周軒分析，這樣的劇碼繼續下去，朱立倫大概破碗破摔，直接許諾黃國昌代表藍白參選新北市長都有可能。不過，黃國昌當然沒那麼笨，一個要倒的黨主席承諾的事情，下一個上來可能就不作數了，因此他搶先佈局了盧秀燕的關係。

周軒說，民眾黨跟盧秀燕合作，也不是第一次了，民眾黨八位不分區立委，不會被罷免，只要不倒閣，就是最鐵的傭兵部隊，價高者得。他強調，國民黨接下來黨主席換誰都沒有關係，因為誰都要看黃國昌的臉色，嚴格來說，國民黨跟民眾黨已經有了一位共主，他的名字叫做黃國昌。

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