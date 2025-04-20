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快訊／朱立倫、黃國昌4／22見面　主題聚焦「把民主還給台灣」

▲▼國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為抗議司法不公，國民黨主席朱立倫日前號召群眾4月26日上凱道抗議，且民眾黨主席黃國昌也透露，秘書長周榆修接到國民黨來電邀約。據了解，藍白雙方幕僚這兩天不斷在溝通討論，並確定朱立倫、黃國昌將於22日上午9時30分見面，主題定調「把民主還給台灣」，但內容不只有上凱道一事，還包括美國關稅對台衝擊、司法正義等。

據了解，國民黨副秘書長江俊霆18日致電給周榆修，表達朱立倫想和黃國昌見面，而從當天開始，藍白雙方幕僚不斷進行幕後工作，討論會面細節；20日早上周榆修、國民黨副秘書長江俊霆再碰面討論，並且拍板主軸為「把民主還給台灣」，朱立倫、黃國昌確定碰面。

而該場藍白在野領袖峰會，預計在22日上午9時30分至10時30分登場，且全程對外公開，內容將聚焦在「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」、「把民主還給台灣」。

民眾黨黨內人士透露，黃國昌19日在共識營曾提到「行動是台灣民眾黨的語言」，且前黨主席柯文哲也說過「我們有不同的過去、相同的現在，但讓我們思考，我們要不要一起邁向共同的未來？」民眾黨為落實理念，希望透過該會談尋求共識、集結眾人智慧。

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