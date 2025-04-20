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徐尚賢遭收押！雙罷劫領銜人不信：我學佛不會同意抄死人名冊

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫總部18日遭到調查局大動作搜索。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」遭調查局搜索，罷免民進黨立委黃捷領銜人黃晃枝獲無保請回，罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊以15萬元獲保，不過雙罷劫負責人徐尚賢則遭到法院裁定羈押禁見。兩名領銜人今(20日)為徐尚賢發聲，朱磊怒轟：「徐尚賢是殺人犯嗎？是軍火商嗎？有必要押起來嗎？」黃晃枝則說自己學佛，不會同意罷免總部抄往生者的個資，不相信徐尚賢是自己承認代簽的。

「雙罷劫連署總站」今日針對徐尚賢遭約談並羈押禁見一事，召開記者會澄清說明。朱磊認為，徐尚賢不是有罪的人，而是揭露罷免黑暗制度的吹哨者，引發了他們對罷免制度的思考。目前二階罷免持續進行，特別在這幾天，連署的民眾特別多，收了很多份，他對罷免有信心，他也不懼怕任何打壓，希望民代接受民意的檢驗。

▲罷免民進黨立委黃捷領銜人黃晃枝,黃晃枝。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免民進黨立委黃捷領銜人黃晃枝表示自己學佛，不會同意總部抄名冊。（圖／記者吳世龍攝）

黃晃枝表示，她被列為嫌疑人調查時，她認為自己沒犯罪，有什麼嫌疑？被問到涉嫌偽造往生者連署罷免，她嚇了一跳，直呼不知道來龍去脈，「如果我們總部有去抄名冊，還是去那個抄死人，我一定不同意的，因為我學佛的不能做這種。」

黃晃枝也力挺徐尚賢，認為他絕對不會做違法的事，她表示，自己和徐尚賢的決心是要罷免黃捷，每一張連署書都怕被廢掉，每一張都是認真的寫，如果他承認，欲加之罪，何患無辭，她不相信徐尚賢是自己承認代簽的。

▲罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊認為搜索時間點太巧。（圖／記者吳世龍攝）

針對罷免動作的下一步，朱磊說，他不想用陰謀論來揣測，但是這個時間點非常的巧合，禮拜六、禮拜天律師不能接見，那就是說，這2天又可以有很多滿天飛的謠言；再來徐尚賢羈押的時間，正好是2個月，等羈押期結束，罷免送件也結束了，那什麼人是最大的受益者呢？一目了然。但是「雙罷劫」沒有結束，「我們不會恐懼，還會繼續連署收件，我們會爭取在下個月完成我們第二階收件工作。」

徐尚賢父親則說，現在的資訊這麼進步，用電子連署的方式，不就可以避免身分證的影印嗎？也可以避免錯誤資料。台灣是資訊進步的國家，但選罷作業怎麼這麼落伍，還在用手抄寫，表格這麼小，填錯又作廢，跨過格子又不合規定，這是在挖陷阱讓公民跳，跳進去再用法律把你繩之以法。

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐尚賢父親替兒子喊冤。（圖／記者吳世龍攝）

朱磊強調，選罷法的漏洞正在被有心的政黨利用，做為民團，我們要發聲說話，現在有人針對我們要報復，要搞、要弄沒問題，但他認為，即使大家法律觀點不同、有瑕疵爭議就在法庭解決，「但是徐尚賢是殺人犯嗎？是軍火商嗎？是恐怖份子嗎？有必要押起來嗎？別的地方都交保，有必要羈押他嗎？」

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