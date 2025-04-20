春季風暴襲歐洲！多地洪災毀路　義父子救援中「墜入天坑」慘死

▲春季風暴狂襲歐洲，義大利多地爆發洪水，下同。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

春季風暴最近肆虐歐洲，導致多國災情頻傳。西班牙、法國、瑞士與義大利多地傳出暴雨、山洪與罕見四月雪，多處道路封閉、火車停駛，另外還有數千戶家庭供電中斷。義大利一對父子在救援行動中遭遇地陷，座車墜入天坑沖入河中，最後雙雙遇難。

綜合法新社與《每日郵報》報導，義大利最近因連日暴雨爆發災情，64歲的萊昂內（Leone Nardin）與33歲的兒子弗朗西斯科（Francesco Nardin）在當地17日晚間開車外出，冒著風雨支援災區行動。

然而，2人途中卻不幸遇上突發地面塌陷，車輛被「吸入」天坑後，遭洪水沖到阿格諾河（Agno River），最後2人皆被宣告不治。消防單位指出，塌陷原因與連日來的強降雨與土壤過飽和有關。除了這對不幸的父子外，義大利另有一名92歲男子在西北部的比第蒙省（Piedmont）家中被發現遭洪水淹沒，不幸身亡。

類似的悲劇不止發生在義大利。一名27歲英國遊客日前也在法國薩瓦省（Savoie）的阿爾卑斯山區度假村入口處遭遇雪崩死亡。目前，當局已對雪崩與洪水風險發出最高警戒，呼籲民眾避免外出、嚴防災害擴大。