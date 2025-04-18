纜繩突斷！義大利纜車墜谷「4死1重傷」　上周才重新啟用

▲那不勒斯附近發生纜車事故，導致4死1傷。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

義大利南部17日發生恐怖事故，一輛纜車的纜繩斷裂、高速墜谷，導致4人當場死亡，另有1人重傷，而該設施上周才剛剛重新啟用。

CNN、衛報報導，纜車載著遊客，從那不勒斯灣（Gulf of Naples）城鎮斯塔比亞海堡（Castellammare di Stabia），前往3公里之外的蒙地費托山（Monte Faito），未料發生意外。

消防部門證實「發現4具沒有生命跡象的遺體，第5名傷患獲救並且送往醫院。」地方官員德盧卡（Vincenzo De Luca）則表示，纜繩在惡劣天氣之中斷裂，當局動員50多名消防員，但救援行動遭到大霧與強風阻撓，直升機耗費90分鐘才尋獲車廂殘骸。

事實上，該纜車4月10日、也就是上周，才為了迎接夏天旺季重新開放，檢方表示已經對此發起調查。纜車公司負責人格雷戈里奧（Umberto de Gregorio）表示，纜車「符合所有安全條件與要求，而今天發生的事情是一場無法想像、無法預見的悲劇。」

此外，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對受害者家屬表達誠摯哀悼。