讓囚犯洩慾抒壓！義監獄首設「性愛房」　每人可和伴侶恩愛2hrs

▲義大利特尼監獄首次設置「性愛房」，允許囚犯伴侶進行「親密探視」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

義大利首座供囚犯與伴侶共度私密時光的「性愛房」已在18日投入使用，首起案例在恩伯利亞地區（Umbria）的特尼監獄（Terni）展開，象徵義大利邁出保障囚犯親密權利的重要一步。此舉源於憲法法院先前裁定，囚犯有權與配偶或伴侶私下見面，並在無監視下維持情感關係。

據路透社報導，特尼監獄設置「性愛房」後，相關監獄一名囚犯被允許與其女伴接觸，進行「親密會面」。負責囚權監督的卡福里奧（Giuseppe Caforio）表示，首次會面順利進行，並強調保護當事人隱私的重要性。他透露，獄方將在未來數日安排更多囚犯與伴侶親密會面。

2024年1月，義大利法院裁定，囚犯應享有在不受獄方監視的情況下，與伴侶私下會面的權利；此次啟用「性愛房」被視為一項實驗。事實上，此類探視在德、法、西班牙和瑞典等多數歐洲國家早已常態化。

義大利司法部上周發布指示，規定「性愛房」應被設置於獄內一間配備床鋪與衛浴的專用空間，獲准進行「親密探視」的囚犯可在其中停留2小時，但「性愛房」的門在期間不得上鎖，以便獄警可在必要時介入。

義大利監獄長期面臨人滿為患與高自殺率等問題。官方數據顯示，目前監禁人數已逾6.2萬人，超過核定容量21%以上。外界普遍認為，推動人道探視制度有助於改善囚犯心理健康與整體監獄環境。