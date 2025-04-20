2025台中美術家接力展　書法藝術家張志鴻展出60件作品

▲書法藝術家張志鴻（左）即日起於葫蘆墩文化中心舉辦書法展。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

2025年台中市美術家接力展書法代表張志鴻，即日起於葫蘆墩文化中心舉行《鴻喜雲集》書法創作展，展期至5月18日，展出超過60件融合傳統筆法與創新材質、科技元素的作品，展現書法藝術走進生活的多元可能。

張志鴻出身宜蘭書香世家，自幼習顏楷，畢業於文化大學美術系國畫組，師承江兆申、歐豪年等名家，並於華梵大學東方人文思想研究所進修。擅以草書、隸書書寫巨幅書法，最高可達3公尺。他認為，大字創作可盡情展現書法的氣勢與個人心境，墨與水交融出的深淺變化，更能營造出如畫般的視覺張力。

張志鴻表示，「鴻喜雲集」一詞取自《宋史‧樂志九》，寓意理想實現、喜事盈門。他希望藉由展覽傳遞書法不只是一門靜態藝術，而是能隨著時代不斷轉化，融入日常、貼近人心。

台中市文化局副局長曾能汀指出，張志鴻長期投入書法教學與創作，不僅技藝精湛，更勇於將傳統藝術結合現代生活，開展新的視覺語言。本次展覽是張志鴻繼2015年後，再度於葫蘆墩文化中心舉辦個展，別具意義。

華巍藝術總監賴慕芬表示，張志鴻的作品不僅涵蓋篆、隸、楷、行、草各體，且能融會貫通，形成鮮明個人風格。其書法兼具古典優雅與現代創新，展現藝術家深厚的文化修養與創造力，是當代書藝難得的典範。

張志鴻現任教於多所大專院校與文化單位，於大墩文化中心書法研習班教學超過三十年，學員遍及各年齡層，最年長者逾八十歲，對推廣書藝不遺餘力。《鴻喜雲集》展出至5月18日止，地點為台中市葫蘆墩文化中心，歡迎民眾踴躍前往，感受書藝與生活交融的文化魅力。