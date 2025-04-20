台中2歲童玩冰箱門遭父「抓去撞它」　隔日突昏迷...搶救30天亡

▲台中一名2歲童去年因為玩冰箱門，遭爸爸抓去撞冰箱，傷重死亡，爸爸吳男近日被依傷害致死罪起訴。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名吳男與妻子育有2名孩子，其中次子、年僅2歲多男童在去年某日晚間玩冰箱門，吳男見狀，竟把孩子抓起來朝冰箱撞擊，導致男童頭部受傷。隔日晚上，男童突然昏迷倒地，被媽媽發現後緊急送醫，經30天搶救，男童仍傷重不治死亡，吳男近日被依傷害致死罪起訴，全案預計由國民法官審理。

檢警查，吳男（35歲）與33歲妻子結婚後，陸續育有2子，次子在2021年3月左右出生，一家四口居住在台中市清水區一處租屋處內。去年1月6日22時許，吳男見男童在玩冰箱門，竟出手抓住兒子的身體，再朝冰箱猛力撞擊，導致男童額頭、頭部受傷，釀顱內出血。

事發隔天晚上20時許，男童因顱內出血傷勢突然昏倒，直接趴臥在地上呈現昏迷。男童母親發現後，緊急將人送往梧棲童綜合醫院搶救，再將男童轉院至中榮進一步治療。男童仍不幸於搶救第30天、同年2月4日死亡。

檢警進一步相驗解剖，發現男童死因是創傷性硬腦膜下出血併中線偏移、顱內出血、缺血性腦病變所致。台中市社會局接獲通報後，獨立提出告訴，由檢方指揮台中市刑大、清水警分局接手偵辦，吳男訊後聲押獲准。

台中地檢署認為，吳男涉犯兒少法、傷害致死等罪嫌，全案近日依法提起公訴，預計由國民法官進行審理。