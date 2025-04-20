台中包手哥「酒毒混合體」撞死人起訴！早有亂飆前科刑期可加重

▲台中林男去年毒駕酒駕撞死人，案件近日偵結起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

去年台中市東區發生一起嚴重死亡車禍，肇事的林男年僅22歲，卻在案發前狂喝威士忌、吸食K他命，體內變成同時有酒精、毒品作用，仍執意駕車上路，結果撞死一名無辜杜男、3人受傷，全案近日起訴，預計由國民法官進行審理。

檢警查，林男（22歲）去年12月9日就在西屯區一處地點吸食K菸，事發當天早上7點，又跟朋友在北區一間KTV飲酒作樂，共同喝了一瓶威士忌。同日10時41分，林男駕車上路，47分左右行經東區自由路與進德路口時，撞上前方一名杜姓男騎士，另名騎乘腳踏車宋女也遭撞擊，並有多部轎車遭撞。

▲▼台中醉男酒駕撞死人的前6分鐘才走出KTV，而且還撞上2輛汽車1輛機車。（圖／民眾提供）

警方到現場測出林男酒測值高達0.98mg/l，另經採集尿液送驗後，發現體內K他命、去甲基K他命呈現陽性反應。警方在他車上搜出一瓶K他命（淨重0.816克）等贓證物，林男複訊後遭法院收押。

傷勢較為嚴重3人，杜男受有顏面骨粉碎性骨折合併顱內出血、頸椎嚴重脫位造成脊髓損傷、創傷性氣血胸、休克，重傷死亡；宋女頭部受傷、右顳部急性硬腦膜外出血、蜘蛛網膜下腔出血、左股骨遠端粉碎性骨折、左外踝開放性骨折、急性呼吸衰竭；黃男胸部鈍挫傷、頸部拉傷。

檢方檢視事證後，近日依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴，全案預計由國民法官進行審理。

另外，當時警方查出，林男無照駕駛，車子不是他的，去年8月才因為逆向飆車，被依公共危險罪判刑2月。因此，林男為10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，依條例得加重刑期。