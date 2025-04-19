真的掰了！31年手機品牌宣布退出市場　正式走入歷史

▲LG在官網發布公告，自2025年6月30日起，將停止旗下所有手機的無線軟體升級、App更新以及LG Bridge電腦端同步工具等功能支援。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

曾是全球手機三巨頭之一的韓國科技品牌「LG」，雖然因為市場份額萎縮，在2021年已宣布退出手機市場，但仍持續替旗下手機用戶提供軟體更新等相關服務。然而，這段過渡期也即將劃下句點。LG近期在官網公告，自2025年6月30日起，將全面終止所有手機軟體升級與服務支援，意味「LG手機」將正式走入歷史。。

回顧歷史， LG手機也曾寫下輝煌一頁。LG電子自1994年進入手機市場，並成功在2008年擠身全球第三大手機品牌，緊追在諾基亞與三星之後，出貨量高達1億支。其中被暱稱為「巧克力機」的KG800更是一代經典，在全球各大市場都寫下亮麗銷售佳績。

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不過在智慧型手機興起的年代，LG手機的市場份額逐漸萎縮，自2015年第2季起更是進入手機業務連年虧損的窘境。2021年，LG集團認定無法扭轉手機市場的頹勢，宣布停止生產並販售新機，並將資源轉向其他市場成長潛力更高的領域。

在LG宣布退出手機市場後，過去幾年間仍為原有用戶提供基本的系統更新與維護，陪伴用戶走過轉型過渡期，不過如今這段過渡期也即將結束。

根據LG電子4月10日在官網發布的公告，自2025年6月30日起，LG將停止旗下所有手機的FOTA（無線軟體升級）、更新中心（App服務）以及LG Bridge（電腦端同步工具）等功能支援。屆時，所有使用者將無法再接收系統更新，也無法重新下載出廠時預載卻已被刪除的預設應用App。在提供服務過程中收集的用戶個人資料，也將在服務終止後立即銷毀。但根據相關法令的規定及公司內部政策需要保存個人資料時，將依照相關法令的規定及公司內部政策，在規定時間內妥善保管。

LG特別提醒，本次服務終止後，LG將不再提供軟體升級服務。若用戶仍有升級需求，務必在2025年6月30日服務終止日期前完成，以免影響後續使用體驗。

▲本次服務終止後，LG將不再提供軟體升級服務。（圖／翻攝LG官網）

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