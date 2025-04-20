國民黨包圍北檢　郭昱晴嗆：有種大聲說出「我們沒抄連署書」

▲國民黨主席朱立倫到北檢抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，因涉入罷免立委「死亡連署」風波，17日遭調查局約談，引發國民黨反彈。黨主席朱立倫當天號召黨公職與支持者前往台北地檢署聲援，高喊口號抗議，警方先後七度舉牌警告違法，但現場群眾不退，以一片噓聲回應。對此，民進黨立委郭昱晴發文嗆，「有種大聲說出：『我們沒有抄連署書！』」

朱立倫在現場高聲表示，將於4月26日號召國民黨上凱道抗議，稱「大罷免」就是要罷免「獨裁者賴清德」，「我們要走上凱道！26號國民黨已經取得路權，26號下午凱道見。什麼是真正的大罷免？大罷免就是要罷免獨裁者，就是要罷免賴清德！」

包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨立法院黨團總召傅崐萁等多位黨內要角也到場聲援。現場群眾不斷呼喊口號，情緒激昂，警方以大型擴音器進行勸導與警告，並7次舉牌，包括1次勸導、3次警告、1次命令解散及2次制止，但現場群眾並未配合離開，甚至以噓聲回應警方。

▲立委郭昱晴直批國民黨抄連署書。（圖／記者李毓康攝）



民進黨立委郭昱晴公開發文怒嗆國民黨，「有種就大聲說出：『我們沒有抄連署書！』」她痛批國民黨罷綠連署錯誤率高達30%以上，甚至有逾1900筆為死亡連署，卻仍然包圍北檢抗議，「作弊造假還能厚顏無恥到這種程度」，並譏諷國民黨行徑根本「滑天下之大稽」。