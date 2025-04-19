抄家滅族之禍襲向國民黨　蔣萬安「兇起來」不再漠然置之

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安近來有撕下「乖寶寶」形象趨勢，在議會備詢時只要議員觸及特定議題，馬上高分貝反擊；此外，日前更響應黨中央號召前往北院前聲援集會，還拋出倒閣議題掀起各界討論。蔣萬安越來越不畏懼在政治立場上表態，背後不無有回應支持者期待、甚至延伸到往後政壇發展的考量，但選擇必然伴隨風險與質疑，踏出嘗試的蔣萬安能否在砲火中前行？是必經的考驗，也是邁進下階段的關鍵。

近一年來台灣政壇紛擾不斷，立法院朝野嚴重對立、政事推動陷僵局，情勢更發展到大罷免。這股肅殺的對峙氣氛在社會中不斷蔓延，地方政府也難逃其害，身為國民黨下一梯隊領導階層的蔣萬安，當然也避不掉要在立場上做表態。

上任市長邁入第3年的蔣萬安，近期在面對重大市政議題或是推動政策時，已會展現態度與議員據理力爭。攸關家世背景、藍綠統獨立場的質疑，蔣更是毫不讓步，多次與議員在議場內激烈交鋒，與外界印象中溫文儒雅媒體形象有不小落差。

特別是17日響應黨中央北院集結的號召，蔣萬安一方面想要展現與藍營一致同調的態度，但市長的身分讓他出席該場活動顯得突兀。身為北市大家長的蔣萬安本應在背後給維持社會秩序的警察同仁支持，當天卻親自到抗爭現場，即便強調自己有多種身分，是市長也是市民，但難免都讓在場維安警力感到為難。

另一方面，蔣萬安拋出倒閣議題的突發之舉，也掀起各界議論，或許短暫讓國民黨找回話語權、擺脫大罷免議題的綁架。但值此大環境變局之際，拋出倒閣或許非最佳時機點，效果如何有待討論。且看看黨內氛圍，過去行政院長卓榮泰多次「挑釁」藍營未成，代表黨內對倒閣一事有相當的意見分歧，更不用說還有虎視眈眈的綠營在等著國民黨如何做決定。

整題而言，這實在非過往蔣萬安會做的決策與發言，再連結過去在議會越來越強硬的態度，蔣正悄悄在改變人設。考量藍綠嚴重對立的狀況，執政黨甚至用近乎全力抄家的方式調查、對付在野黨，覆巢之下無完卵，蔣萬安或許也意識到不能再對這狀況漠然置之。

事實上，有議員觀察到蔣萬安確實已非過去上任時的溫吞形象，面對現在危機重重的大罷免，蔣萬安是台北市的大家長，需要展現出領導人的姿態。長遠目標先不說，單是國民黨北市5席立委如果被這波罷免浪潮覆沒，蔣恐連2026連任都會備受質疑與批評。

一位政治人物要在政壇活躍，要隨著大環境不斷做改變，必然要對很多議題做出選擇。但這每一個選擇都伴隨一定的風險，能不能承受住外界的質疑、接著尋求突破，是蔣萬安能否邁進到下階段的關鍵。