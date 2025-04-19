林亮君尷尬了！　王鴻薇曝事實查核中心打臉「預算害陽明山救災慢」

▲事實查核中心打臉林亮君 。（圖／翻攝國民黨立委王鴻薇）



記者崔至雲／台北報導

陽明山國家公園小油坑14日上午發生大火，台北市議員林亮君表示，是因為藍白擋3.8億預算，才需要空勤總隊特別從台中清泉崗派遣黑鷹直升機馳援。對此，國民黨立委王鴻薇轟，經事實查核中心經過查核，從台中派黑鷹直升機跟機棚預算根本沒有關係，重重打臉了林亮君的謠言；民進黨政府不缺錢，是缺德。

王鴻薇指出，林亮君為了要罷免她，竟然造謠陽明山日前大火空勤總隊必須從台中調黑鷹直升機馳援是因為藍白亂刪松山機場機棚預算，結果事實查核中心經過查核，從台中派黑鷹直升機跟機棚預算根本沒有關係，重重打臉了林亮君的謠言。

事實查核中心「查核報告」指出，網傳：黑鷹從台中馳援陽明山是因預算被擋？經查：松機建棚預算沒被凍結。王鴻薇指出，民進黨人為了搞大罷免，每天不務正業製造謠言，本周她才在立法院質詢，由經濟部長郭智輝親自証實總統府副秘書長張惇涵在政論節目裡的造謠刪預算。從大官到民代，不思如何服務人民，解決人民的問題，只想用惡霸解決在野黨，不惜造謠製造社會動亂和對立。

王鴻薇同時感謝市議員柳采葳第一時間發文澄清，王鴻薇說，國民黨的議員比民進黨議員認真實事求是，相信市民朋友都看得到。

王鴻薇最後也嗆，民進黨天天喊預算被凍結無法做事，但到現在未送一個解凍案到立法院。民進黨政府不缺錢，是缺德。

