快訊／大罷免二階段衝刺遊行上凱道　現場宣布破2萬人

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午在凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，活動開始一個鐘頭，由於人潮已經湧到景福門，主辦單位宣布，現場湧入2萬5千民眾，主持人、嘉義市無黨籍議員顏翎熹也喊話，今天這麼熱，為什麼不在家吹冷氣呢？今天在這邊是因為我們愛自己的小孩、心愛的人，都是為了守護他們。

今日天氣相當炎熱，活動剛開始，初估已聚集千人以上，活動開始後，仍有許多民眾自捷運站湧出、塞得水洩不通，除傳統綠營支持者外，不少自主到場的年輕支持者、攜家帶眷，場面相當熱絡，且許多民眾也拿著中華民國國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同。

除宣講外，幾乎全台灣罷免藍委團隊都到場擺攤，積極爭取連署收件，要為第二階段做最後衝刺。包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場。

罷免葉元之領銜人史書華致詞時指出，國民黨說罷免案是暴力，請問在北檢前面的非法遊行是誰帶領？自己立法、自己違法死亡連署、自己非法抗議，有些地方死亡比例超過10%，連武漢肺炎都沒那麼高，民團不合格率3%、他們30多%，這不是神邏輯、這是神經病，罷團被罵、比中指、騎車撞，葉元之還有臉說暴力來自罷免？