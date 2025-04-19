87歲退將丘衛邦上凱道　怒轟國民黨凍潛艦預算「喪盡天良」

▲419反統戰大遊行，退役少將邱衛邦致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，現場已經湧入上萬民眾。已高齡87歲的陸軍退將邱衛邦也上凱道響應，邱衛邦痛批，中華民國面臨嚴峻狀況，立法院有一批親共甚至投共的立法委員，連防衛國家的潛艦國造、重要的攻擊無人機，預算卻都被凍結了，簡直是喪盡天良，一定要罷免掉。講到激動處，邱也突然從座位上站起來，中氣十足喊話「中華民國萬歲！謝謝各位」。

今日天氣相當炎熱，活動剛開始，初估已聚集千人以上，活動開始後，仍有許多民眾自捷運站湧出、塞得水洩不通，除傳統綠營支持者積極響應，不少自主到場的年輕支持者、攜家帶眷，場面相當熱絡，且許多民眾也拿著中華民國國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同，除宣講外，幾乎全台灣罷免藍委團隊都到場，積極連署收件，要為第二階段做最後衝刺。

邱衛邦致詞時表示，中華民國面臨嚴峻狀況，立法院有一批親共甚至投共的立法委員，綁架了中國國民黨以及民眾黨所有立委，利用他的優勢，在不合理的立法程序上，把行政院很多福國利民的方案，全都擋下來，甚至減少預算，讓國家無法服務人民。

邱衛邦指出，更可怕的是，對於防衛國家的潛艦國造、重要的攻擊無人機，預算卻都被凍結了，簡直是喪盡天良，一定要把他們罷免掉，希望第二階段連署，讓35個危害國家的立委，通通踢出國會。

邱衛邦喊話，現在可能是最後一哩路，更要全力以赴，才能達到目標，大家都非常熱情也有決心，都是最愛國家的，要發揮力量，一定要把他們徹底剷除，中華民國才能夠得到保障。講到激動處，邱衛邦也突然站起來，並中氣十足喊話「中華民國萬歲！謝謝各位」。