黃仁勳對中「1舉動」震驚川普！謝金河：對台伺服器產業是惡耗

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前掀起全球關稅戰，財信傳媒董事長謝金河發文指出，這場關稅大戰，到目前看起來只有兩個玩家，「美國咄咄逼人，稅率愈喊愈高，中國則是以靜制動，尋找突破口。」在此情勢下，習近平出訪東南亞多國，不僅被自家官媒警告「不可對美國遞投名狀」，「像極了兩個大哥打架，約束小弟不得搞叛變！」

謝金河在臉書表示，中國日前透過出訪越南、馬來西亞、柬埔寨等地，測試小國對美中之間選邊站的態度。尤其越南去年對美順差超過1200億美元，其中相當部分來自中國產能的協助，讓越南態度顯得特別「謹慎」。謝直言：「川普顯然想利用這個90天觀察這些國家對美國友好的純度。」

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而讓謝金河震驚的，是黃仁勳選擇在川普準備上任前夕「投北京一票」，不僅缺席1月20日川普的就職典禮，還在27日出席Deepseek發表會後造成輝達股價暴跌16.89%，市值瞬間蒸發5890億美元。他直言：「這個場景一定震驚川普，很快地，他就被川普認証『好朋友』。」

謝金河警告，黃仁勳這步棋恐對台灣相關伺服器產業造成衝擊，因為「這對輝達股價也愈帶來很大的影響」，而美中關稅戰繼續堆高，最終可能導致「雙方供應鏈全斷」，後續影響仍在發酵。

儘管台灣不在川普列出的優先談判國內，但謝金河認為不需擔憂，「快慢都沒有差別，台灣一定是美國最重要的拼圖」，台灣的成衣、鞋業、資通訊供應鏈等實力，美國要重建製造業實力，必然得靠台灣支撐。這場國際政治棋局，還有很多波濤洶湧未顯現。