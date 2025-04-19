川普民調曝！戰後總統「倒數第2」只贏自己　關稅支持度超意外

▲ 川普上任首季民調支持率低於平均。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，美國總統川普第二任期首季平均支持率僅有45%，創下二戰以來美國總統中第二低的紀錄，僅略高於他第一任期同期的41%。共和黨在2026年中期選舉須致力維持參眾兩院微弱多數地位，而川普支持率恐怕引發黨內關切。

《新聞周刊》報導，蓋洛普分析1月20日至4月14日期間的民調統計，川普第二任期首季平均支持率為45%，遠低於戰後歷任總統同期平均59%的表現。而川普第一任期同期支持率更慘，當時僅有41%。

二戰後最受歡迎的總統為1961年的甘迺迪，以74%支持率居冠，其次為1953年艾森豪的70%。其他包括1977年卡特的69%，2009年歐巴馬的63%，1981年雷根的60%與2001年小布希的58%，緊跟在後的是1989年老布希的57%，2021年拜登的56%，接著是1993年柯林頓的55%。

儘管整體民調表現偏低，4月10日至14日間由J.L. Partners對1002名選民進行的民調中，川普獲得48%支持率，另有42%不支持，誤差範圍為正負3.4個百分點。

自1月20日回鍋以來，川普推動多項政策，包括宣布南部邊境非法移民問題進入國家緊急狀態、縮減多元平權政策（DEI），並與馬斯克合作設立「政府效率部」，致力削減聯邦開支。此外，他2日宣布新關稅政策，雖然許多項目已經取消，但對中國商品最高徵收245%關稅的措施依然有效。

據蓋洛普4月的調查，44%美國成年人對川普經濟政策有信心，55%則稱「幾乎沒有信心」，不過此一數字仍高於其他政治領袖。不論共和黨或民主黨執政，44%信任度都創下歷年最高。

政治學者吉夫特（Thomas Gift）指出，儘管自由派常認為關稅不利川普，但許多美國選民，包括左派民粹人士，實際上支持川普打擊自由貿易的立場。