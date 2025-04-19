前女友下毒手！7歲男童「吃巧克力暴斃」　母姐重症命危

▲巴西一名7歲男童吃了復活節巧克力後，竟在數小時內暴斃身亡。（示意圖／Unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名7歲男童與家人一起吃了復活節巧克力後，竟在數小時內暴斃身亡，送醫急救仍無力回天，母親與姊姊也重症命危。警方深入追查後，逮捕了一名35歲女子，發現她竟是男童母親男友的前女友，動機疑似出於嫉妒與報復。

根據《每日郵報》報導，這件發生在馬拉尼昂州（Maranhão）的伊姆佩拉特里斯市（Imperatriz），7歲男童費爾南多（Luis Fernando Rocha Silva）日前收到一盒由快遞送來的復活節巧克力，巧克力外盒還附上一張卡片，寫著「獻上愛意，米莉安．利拉（Mirian Lira），復活節快樂」。

沒想到男童吃下巧克力後短時間內出現劇烈不適，母親米莉安緊急將他送往市立醫院搶救，卻仍在隔日凌晨宣告不治。而米莉安與13歲的女兒艾芙琳（Evelyn Fernanda）也陷入昏迷，目前插管治療中，情況危急。

警方追查後鎖定嫌犯為米莉安男友的前女友，現年35歲的女子巴爾博薩（Jordélia Pereira Barbosa）。她涉嫌先購買高級巧克力蛋，再進行下毒，透過快遞送到對方家中。

警方調閱監視器畫面，發現巴爾博薩為掩人耳目，還戴著假髮與墨鏡前往店內購物，現場翻找卡片付款的畫面也全被拍下。

調查人員在她旅館房間內查獲兩頂假髮、收據、鋸齒刀與疑似毒品，並掌握她搭乘城際客運準備返回聖伊內斯（Santa Inês）住處時將其逮捕。她在警局坦承購買巧克力，卻否認投毒行為，但警方表示證據確鑿，將持續蒐證移送司法。

DESFECHO OVO DE PÁSCOA ENVENENADO: Suspeita de envenenar ovo que matou menino usou peruca ao comprar chocolate.



Jordélia Pereira aparece em imagens de uma câmera de segurança com um disfarce. Ela é ex-namorada do atual companheiro da mãe do menino, que também foi envenenada. pic.twitter.com/x7insYPk6L — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 18, 2025

地方安全主管馬丁斯（Maurício Martins）受訪時直言，「動機明確，就是出於嫉妒與報復。我們將持續調查這起駭人聽聞的案件，讓嫌犯為奪走一條小生命付出代價。」

目前男童遺體已送往法醫單位進行解剖，以確認死因是否為中毒，倖存母女的血液與巧克力殘留物也將進行進一步化驗。