前女友下毒手！7歲男童「吃巧克力暴斃」　母姐重症命危

巴西一名7歲男童與家人一起吃了復活節巧克力後,竟在數小時內暴斃身亡,送醫急救仍無力回天,母親與姊姊也重症命危。警方深入追查後,逮捕了一名35歲女子,發現她竟是男童母親男友的前女友,動機疑似出於嫉妒與報復。

根據《每日郵報》報導,這件發生在馬拉尼昂州(Maranhão)的伊姆佩拉特里斯市(Imperatriz),7歲男童費爾南多(Luis Fernando Rocha Silva)日前收到一盒由快遞送來的復活節巧克力,巧克力外盒還附上一張卡片,寫著「獻上愛意,米莉安.利拉(Mirian Lira),復活節快樂」。

沒想到男童吃下巧克力後短時間內出現劇烈不適,母親米莉安緊急將他送往市立醫院搶救,卻仍在隔日凌晨宣告不治。而米莉安與13歲的女兒艾芙琳(Evelyn Fernanda)也陷入昏迷,目前插管治療中,情況危急。

警方追查後鎖定嫌犯為米莉安男友的前女友,現年35歲的女子巴爾博薩(Jordélia Pereira Barbosa)。她涉嫌先購買高級巧克力蛋,再進行下毒,透過快遞送到對方家中。

警方調閱監視器畫面,發現巴爾博薩為掩人耳目,還戴著假髮與墨鏡前往店內購物,現場翻找卡片付款的畫面也全被拍下。

調查人員在她旅館房間內查獲兩頂假髮、收據、鋸齒刀與疑似毒品,並掌握她搭乘城際客運準備返回聖伊內斯(Santa Inês)住處時將其逮捕。她在警局坦承購買巧克力,卻否認投毒行為,但警方表示證據確鑿,將持續蒐證移送司法。

