恐怖連環殺人魔！投保閃婚女同事「餵毒害命」　前妻幼子皆離奇亡

▲張姓男子利用妻子住院觀察期間，竟然涉嫌投毒殺害妻子。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

刑事局偵2大隊第2隊日前偵破一起恐怖連環殺人案，一名陳姓女子因痔瘡入院手術，卻因缺氧性腦病變離奇身亡，解剖後發現陳女竟是遭毒死，而嫌犯正是60歲張姓丈夫，藉此詐領保險金。進一步追查，張男第一任妻子、幼子都在入院期間詭異死亡，且事後張男都順利領到保險金。

張男2012年與第一任妻子結婚，卻在2014年載孕妻外出時發生車禍，妻子早產後身體每況愈下，最終於2015年身亡，張男拿到15萬元的身故保險；不知是否早已預料，張男在2015年替年僅1歲的兒子辦保，隔年兒子開始因發燒咳嗽多次就醫，最終因支氣管炎入院搶救不治，這次也順利拿到保險金。

▲張姓男子涉嫌下藥毒殺妻子，檢警還追出前女友下場也很慘。（圖／記者邱中岳翻攝）



直到2020年間，60歲張姓男子與同在清潔公司擔任司機的57歲陳姓女子交往，並在隔年3月8日結婚，同月29日陳女住院進行痔瘡切除手術，結束後住院休養期間，陳女卻突發癲癇症狀並失去意識，經搶救診斷為缺氧性腦病變，轉入加護病房急救超過20天後仍宣告不治。

檢方相驗遺體驚覺有詭，會同法醫解剖後竟在陳女膽汁內測出微量的Dibucaine（待布卡因，為半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉藥膏）成分，也是造成陳女癲癇發作、心律不整的主因。但Dibucaine（待布卡因）不可口服使用，醫院也沒有開立相關藥物，檢警調閱監視器發現，除了醫護人員外，頻繁進入病房照顧的就是張姓丈夫。

檢警深入追查發現，交往半年內張男替陳女投保2項各達百萬的傷害、健康保險，且在二次投保的11天後閃婚，張男順利成章成為保險受益人，但這次保險公司拒絕理賠，張男為此糾纏多時，種種詭異之處啟人疑竇。

而檢警在進行長期的跟監下，發現張男近期又以類似手法試圖毒死大陸籍女友，但女子機警未食用，警方因此在2024年底逮捕張男，雖張男矢口否認犯行，然日前檢方仍依殺人、殺人未遂罪起訴。