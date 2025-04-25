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轟國民黨悲哀的百年大黨　林楚茵：被抓包「死人連署」卻不反省

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝） 

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

檢調日前為釐清國民黨罷綠委的提案，頻傳死人連署的原因，大規模發動搜索國民黨地方黨部與約談相關人士，國民黨因而怒批，司法選擇性辦案，辦藍不辦綠，並號召支持者426一起上凱道戰獨裁。對此，民進黨立委林楚茵今（25日）表示，被抓包「死人連署」卻不反省，她直言，百年大黨將帥無能真悲哀。

國民黨發起罷免民進黨立委，作為應戰大罷免的手段，然而，罷免連署書卻遭地方選委會查出有大量「死人連署」，涉犯偽造文書等罪，檢調日前為釐清案情，進一步搜索國民黨多處地方黨部與約談相關人士。

面對司法大動作發動偵查之舉，國民黨抨擊，民進黨政府利用司法追殺在野，司法選擇性辦案，辦藍不辦綠，並揚言於426上凱道集會，要支持者一起站出來，戰獨裁。

國民黨說明，該活動目前已累積5萬人報名，許多中南部的支持者，也將乘坐遊覽車一起北上集結，向賴清德政府表達在野的怒火，國民黨強調，這場行動，不分政黨、不分族群、不分年齡，只為守住民主與自由價值。

針對426的集會活動，林楚茵直言，國民黨現在就是上樑不正下樑歪，毫無領袖之力的「邊緣倫」朱立倫，面對黨內一堆死人連署，造假都被抓包，不好好回去自省，卻是怪別人抓他們作弊。

林楚茵質疑，惡霸的國民黨作弊不認，現在朱立倫又拼命的造謠，國民黨426上凱道的理由，到底要反什麼？是為了朱立倫鞏固黨主席大位的暖身造勢嗎？她不禁感慨，國民黨違法集會、違法連署做了全國最壞的示範，司法正義沒有悲哀，只有百年大黨國民黨將帥無能真悲哀。

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