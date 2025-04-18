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黃偉哲出席日本弘前櫻花祭　見證台南、弘前、青森三方情誼歷久彌新

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南與日本青森縣、弘前市情誼深厚，市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，並與青森縣知事宮下宗一郎、弘前市長櫻田宏等政要同台，展現三方穩固城市外交情誼。

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲弘前市長櫻田宏致詞。


弘前市長櫻田宏去年曾兩度造訪台南，參與燈會及行銷蘋果，青森知事宮下宗一郎也在2024去年12月來台南參訪，深化彼此交流。黃偉哲特地赴日參加櫻花祭開幕式，除致意感謝，也展現對雙方友誼的高度重視。

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）


黃偉哲致詞表示，櫻花綻放象徵友誼盛開，正如台南、弘前、青森的交流日益密切。他指出，三市不僅在人員往來頻繁，近年更互相協助推廣當地農產，從芒果到蘋果，合作成果豐碩。未來期盼能持續深化文化、經貿、觀光等多層面合作，讓三方友誼不斷延續、代代傳承。

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲青森縣知事宮下宗一郎知事致詞。


他強調，城市外交有助提升國際知名度，也能增進市民福祉。弘前與青森長期以來不僅支援台南，更肩負強化雙邊關係的使命，透過彼此交流，建立起堅實的信任與合作基礎。

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長與北海道函館市長大泉潤合影。


今日開幕式場面盛大，除黃偉哲市長外，青森縣知事宮下宗一郎、弘前市長櫻田宏、北海道函館市長大泉潤，以及多位青森縣議員與地方政府代表皆出席。黃市長也藉此機會積極與各地政要交流，並熱情邀請日本友人造訪台南，親身感受府城的歷史文化與熱情人情味。

▲市長黃偉哲18日應邀出席弘前市年度盛事「弘前櫻花祭」開幕式，親赴當地回應友誼市長年支援，展現三方穩固城市外交情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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