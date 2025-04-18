東京訂房好貴！竟是「15飯店偷搞鬼」疑聯手哄抬價格　名單曝光

▲包含東京帝國飯店在內等15間飯店，涉嫌聯手哄抬價格。（圖／東京帝國飯店）



記者王佩翊／編譯

日本東京的高級飯店自疫情後價格水漲船高，如今卻爆出驚人內幕，原來飯店價格飆漲的原因，是因為有高達15間飯店業者私下定期交換住宿價格等資訊，甚至透過每個月的定期會議，交換客房單價與住房率等資料，讓整體房價居高不下。目前日本公正交易委員會已著手介入調查，而這些操控價格的飯店恐涉嫌違反《禁止壟斷法》。

日本公正交易委員會近期將對東京都內15間高級老牌飯店祭出警告，因為他們涉嫌違反《禁止壟斷法》，聯手操控市場價格，其中更包含被稱為「御三家」的東京帝國飯店、大倉東京酒店與新大谷飯店。

公正交易委員會的調查人士指出，淺草豪景酒店、東京台場日航大酒店、京王廣場大飯店、東京皇家王子公園塔大飯店、東京喜來登都酒店、東京大倉酒店、東急澀谷藍塔大飯店、東京第一飯店、東京帝國飯店、東京凱悅酒店、東京皇宮酒店、東京椿山莊酒店、新大谷飯店、大都會飯店、皇家公園飯店等15間東京都內的高級飯店，定期私下交換住宿價格與住房率等資訊，來操控市場價格，涉嫌哄抬住宿費用。

根據調查，這些飯店幾乎每個月會舉行一次會議，出席者主要是各飯店的業務負責人，除了會分享目前的住房率，還會交流未來可能調整的價格策略。

報導指出，其實從2020年到2024年，東京都內飯店的平均房價已從7237日圓漲到1萬3986日圓，住房率也從58%攀升至82%。而房費高漲住房率卻依舊上升的原因，則是因為疫情後日幣貶值，大量外籍觀光客訪日。光是3月單月就有超過349萬人次造訪日本，年增13.5%，創下歷年同期新高紀錄。

雖然目前並未查出這些飯店有集體調漲房價的明確證據，但專辦壟斷案件的律師表示，若業者們透過會議來協調價格或統一調價時間點，就有可能構成違法。

公正交易委員會預計近日將根據《禁止壟斷法》對被15間飯店祭出警告。