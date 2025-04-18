長榮航空今首航神戶「來回票1.1萬元起」　每周143班飛日

▲長榮航空今日首航桃園-神戶航線。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

日本為台灣最喜愛的旅遊國家之一，為強化台日航線布局，長榮航空今(18)日開闢桃園-神戶航線，經濟艙來回機票未稅1萬1,640元起。長榮航空表示，現行長榮營運日本有11航點、14條航線，共計每周143班往返日本，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森及神戶。

長榮航空今首航桃園-神戶航線，以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置184個座位，包含8個商務艙、176個經濟艙，即日起長榮航空官網推出優惠，購買飛航日為6月20日後的桃園-神戶個人機票，經濟艙來回機票未稅價只要1萬1,640元起。

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此外，長榮航空也攜手旅行社推旅遊方案，包括經濟型小資出遊方案，售價2萬7,900元起，以及輕奢華旅行方案，售價4萬8,900元起。

神戶為日本重要的海陸空樞紐，也是旅遊勝地，今年適逢大阪世界博覽會，預計將吸引來自全球各地的參觀人潮。長榮航空表示，藉由桃園-神戶航線開航來擴增關西航網運能，搭配現在飛航的桃園-大阪每周21班、高雄-大阪每周11班，長榮航空將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

此外，星宇航空今天也開航台中－神戶定期航線，未來每周飛航7班，中部旅客可直接從台中出發，造訪神戶「甜點之城」。民航局表示，台中機場的國際航點因此增至11個，每周飛航104班國際航班。

民航局長何淑萍指出，台中國際機場今年航點與航班持續增加，夏季班表航點已達11個、恢復至疫情前79%，航班數為104班、恢復至疫情前94%；1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。