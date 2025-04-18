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南海海槽大地震恐「235萬棟房屋全毀」！　1動作成救命關鍵

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本政府自311大地震後，便積極推動耐震、防災。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府組成的專家小組在針對「南海海槽大地震」的最新災害預測中指出，在最慘的情況下，將會造成29.8萬人死亡、235萬棟建築物全毀，同時導致270兆日圓（約新台幣61兆元）的經濟損失。不過報告指出，如果將現行約9成的住宅耐震化率提升至100％，就能減少約7成因強震造成的全倒建築。

南海海槽地震對策檢討工作小組近日發布報告指出，在235萬棟全倒與燒毀的建築中，有127.9萬棟是因強烈搖晃倒塌，18.8萬棟是遭海嘯摧毀，另有76.7萬棟則是因地震引發火災而被燒毀。

日本整體近年努力推動建築耐震化，使得預估數字較前幾年有所減少。而最新報告也指出，如果將現行約9成的住宅耐震化率提升至100％，就可減少因強震造成的全倒建築約7成。不僅如此，如果能全面普及感震斷電器，有望將因火災燒毀的建築棟數減半。

資料顯示，日本住宅耐震化率自2008年的約79％提升至2023年的約90％。然而，根據日本政府2014年制定的《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》，當局原本目標在2025年前全面改善耐震性不足的住宅，但現在距離目標仍有一段差距。

這次的研究還首次將「半斷裂」的連發地震納入評估。歷史上，曾經有過南海海槽發生地震後，在一定時間後又發生規模8.0以上的強震。研究顯示，若「先發地震」導致建築損壞，而尚未修復時又發生「後發地震」，全倒的建築數量恐增加3.1萬棟。

不過，如果先發地震導致的海嘯提高居民避難意識，後發地震發生時，死亡人數可減少約5.3萬人，若提前避難，死亡人數還可再減少1.2萬人。

 
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