蘇花改中仁隧道試辦「開放普通機車」　試辦期間限速50

▲▼蘇花改中仁隧道路段試辦開放排氣量逾50～250c.c.普通重型機車通行。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局表示，交通部公路局東區養護工程分局為考量區域性通行需求，選擇蘇花改中仁隧道路段試辦開放普通重型機車（排氣量逾50～250c.c.）通行，原除蘇花改仁水隧道外（蘇花改通車初期即已規劃有機慢車道），普通重型機車現仍屬蘇花改非允車種，故開放通行前皆需進行審慎評估作業，調整交通管制、設施等相關策略，以確保用路安全。

本次評估作業將參照開放大型重型機車通行模式，以抽樣方式觀測與檢核隧道內的行車秩序、行為、環境及安全指標之檢核，藉由試辦期間蒐集之數據進行分析與評估開放普通重型機車通行之適宜性，以作為後續研議道路環境精進方向及決策推動基礎。

公路局表示，「蘇花改中仁隧道開放普通重型機車試辦計畫」已奉交通部核定，訂自114年4月30日起開始試辦，考量初次於蘇花改長隧道通行普通重型機車，試辦初期機車專用道速限規劃為50公里/小時，待試辦檢核期後，將整體評估行車效率評估速限調整，請用路人依速限行駛。

公路局籲請用路人，行車前請先至公路局東區養護工程分局網站（https://thbu4.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5025）瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，留意沿線CMS資訊可變標誌及車道指示號誌訊息，運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，以獲取即時道路資訊。

