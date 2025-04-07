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名額有限！桃園「環境教育探索」活動　4／10開放親子報名

▲桃園「環境教育探索」活動

▲桃園「環境教育探索」活動。（資料照／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為深化環境教育，落實環境永續理念，桃園環保局於4至7月推出「環境教育探索活動」，藉由週末、假日及暑假期間，結合在地民間團體與社區資源，辦理多元化的環境探索課程，環保局鼓勵幼稚園至全年級國小學童與家長報名。

活動內容包含生態導覽、DIY手作及實地體驗，在學習過程中認識淨零排放、環境永續及生態保育的概念，並落實於日常生活。活動全程免費，每梯次名額16組親子，額滿為止。

環保局長顏己喨表示，本次環境教育探索活動規劃三大主題課程，包含「螢光溪遊記」、「潮間帶奇觀」及「微縮奇幻行」，首先4月登場的「螢光溪遊記」，將帶領親子探索螢火蟲生態，透過專業解說了解螢火蟲的生活習性及棲地保護的重要性，並近距離觀賞螢火蟲體驗大自然的奇妙，提升對環境關懷的意識。

▲桃園「環境教育探索」活動

▲桃園「環境教育探索」活動。（資料照／環保局提供）

6月登場的「潮間帶奇觀」，邀請親子前往桃園沿海，認識當地獨特的蚵間石滬群，見證傳統漁法與海洋生態的共存智慧。透過實地觀察，讓親子共同學習並了解蚵間石滬的漁撈方式如何減少對海洋資源的影響，進一步培養珍惜與保護海洋環境的觀念。

7月暑假登場的「微縮奇幻行」將在環境教育設施場所「小人國微縮文化學校」辦理，現場展示百餘座具有文化教育意義的微縮模型，帶領親子認識淨零排放的議題。活動透過「快樂出航 PAPAGO」環境教育課程，探討交通發展對環境的影響，並引導學童思考如何減少碳足跡，成為綠色生活實踐者。

環保局表示，活動採用BeClass線上報名系統，報名自114年4月10日(星期四)上午9時開放，每梯次限額16組親子報名(每組限1位大人及1位小孩)，共計7個梯次，每人僅限參加一梯次。

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