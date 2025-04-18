男友當上醫生就買房　她自卑「我月薪僅3萬」！網曝1點才是關鍵

▲網友勸原PO要多愛自己。（圖／記者黃可昀攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶雙方的價值觀若差太多，恐怕會常為生活瑣事起爭執，一名女網友表示，跟男友從學生時期就交往，現在兩人都出社會了，男友是一名醫生，這幾年還買了房子想做未來的婚房，但自己只是坐辦公室，月薪3萬元的小員工，感覺和男友的差距來越大，內心不安全感越來越大，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「和男友的職業薪水差距越來越大了」，與男友交往時對方還是一名醫學生，而她則是半工半讀，出社會後坐辦公室內勤工作，薪水僅有3萬多元。隨著幾年過去，男友已成為一名醫生，並獨自購買了一間房子作為未來的婚房。

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原PO透露，曾嘗試提升自己來縮小與男友的差距，但發現所學的技能並非她的興趣。如今28歲的她，覺得自己「好廢好沒用」，看到男友在醫院事業上越來越成功，薪水越來越高的同時，兩人之間的共同話題也越來越少，「甚至有時都覺得他若找個護理師或其他醫生，可能都比較有話題，自卑感、不安全感越來越大，覺得失去自我了」。

貼文曝光，網友鼓勵她，「他會願意和你交往代表你是有優點的人啊」、「沒自信就先輸一半」、「薪水是蠻重要的沒錯啦，但如果你對於另一半有不可取代的意義，那就另當別論了」、「你確定和其他護理師比較有話題欸，下班不會想聊醫院的事吧」、「不要整天想著對方或圍繞對方，請多愛自己點」。

還有男網友分享男生想法，「我女友薪水只有我的五分之一，但是她給我滿滿的情緒價值，會幫我洗衣煮菜，不會亂發脾氣要人寵，像前幾任嬌貴又愛發脾氣，晚上還能滿足我的獸慾，所以我覺得薪水不是一切」、「我跑工地的，月入贏挺多醫師的，我另一半以前每月兩萬九我也不在意，我覺得咱們辛苦人在乎的就是情緒價值，如果你薪水低又不體恤另一半，那這感情就不長久」。