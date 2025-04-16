小一數學考題「丙乙+丙甲=甲乙丙」！一票人看不懂　正解出來了

▲有網友分享小學低年級資優班數學題，考倒一票出社會的人。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

數學可能是許多人從小到大都頭痛的學科，最近就有一名網友分享一道小學一年級升資優班的數學題，題目是「丙乙+丙甲=甲乙丙」求出甲乙丙各代表的數字，連原PO都納悶是否真的有小一生解出並完整說明解題方式。題目一曝光，不少網友都看傻眼，大多數人都說看不懂，但也釣出數學高手馬上解題，表示其實並不難！

原PO在Dcard以「小學低年級資優數學題」為題，分享一本「國小升學資優班-綜合智力測驗」題庫，翻開後拍下裡面其中一道數學題，題目中列出加法直式「丙乙+丙甲=甲乙丙」，題目則是要求甲乙丙分別是多少；原PO看到很震驚，好奇問「真的有小一生可以解出來並完整說明解題方式嗎？」

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貼文一出，許多人也坦言看不懂題目，紛紛表示，「小一而已，小朋友這麽難的題目，回想我小一還在1+1等於2」、「要小一就解這種東西，難怪一堆人不喜歡數學」、「一二年級有至於嗎？小一而已！」「這我國中可能也不會寫」。

不過這道題目同時釣出一眾高手解題，其中一名台灣大學畢業生用比較容易的解題思路，「百位數甲要能進位，一定是1；十位數丙+丙要進位，一定是5以上；個位數乙+1=丙（甲1，這裡不可能進位），且十位數的丙+丙=10+乙，乙=8，丙=9。其實分析到第二步就可以一個個數字去試。

另外也有部分網友表達看法，「蠻簡單的吧，對國小生應該不難」、「不算太難」、「有認真上課的小朋友應該都會」。

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