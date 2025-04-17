年輕人不願做工地？他曝5大原因「低薪風險高」：賠了命還沒人理

▲一名網友分享為何「年輕人不願做工地」原因，引發許多過來人共鳴。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣生育率低迷，少子化現象嚴重，近年各行各業頻缺工，其中工地的狀況更為顯著。一名網友就分析年輕人不願踏入工地的5大原因，包含環境髒亂、工安面臨超高風險等，貼文曝光後，大批網友狂喊認同。

該名網友在Dcard上以「為什麼台灣越來越少年輕人做工地」為題發文，分析出以下5點原因：第1是環境髒亂、超高風險。原PO指出，工地噪音爆大、空氣超臭、沒有安全規範，還有洞和雜物亂丟，「這根本不是人在工作的地方，是人肉打怪地圖。」而且一旦出事，勞健保、工安責任常被推來推去，「命可能賠了還沒人理你。年輕人現在哪還會接受這種拼命但沒保障的生活？」

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第2，薪水對不起辛苦程度。原PO指出雖然有些工地師傅月薪10萬，但那是老鳥、有門路、接包的等級。 一般新人一天薪水1500元，還要看臉色被欺負。 反問大家「同樣是月薪3萬多，去冷氣辦公室按滑鼠，和工地被太陽烤、被嗆、被使喚你選哪一個？」

第3是階級制度超重，講話方式很壓迫，「新來的就要做最累的」、「沒人教自己學」， 原PO痛批這根本不是職場，是階級洗禮。現代年輕人有受教育，有自尊，不太可能接受「必須先被罵到爛才能融入」的文化。

第4就是社會價值觀改變，過去長輩認為做工是穩定、老實的活路，但現在大家都想追求自由、有尊嚴、有成長性的工作。加上YouTube、自媒體、網拍、接案平台等新興行業，只要願意學，就有其他出路，沒人願意整天汗流浹背。

第5最後一點則是沒有轉型，原PO表示，台灣的工地產業沒有制度化、沒有現代化、沒有專業形象，「師徒制、亂吼亂教、不爽就甩工具。」國外是戴安全帽、穿制服、有安全線、有流程。原PO認為，做工這個產業不思進取，實在該檢討體制，而不是年輕人不願吃苦。

貼文一出後，網友們心有戚戚焉回應，「老師傅邏輯 『我以前都這樣』＝宇宙真理」 、「一天1500元才是重點，如果以一個月工作22天來算，也才33000，那我倒不如找個可以在辦公室工作吹冷氣的工作」 、「做過工地兩個月，只能說原po分析的超觸，尤其是工地老鳥對菜鳥說的話」 、「工安是最主要的問題」 、「你穿太多防護配備，還會被笑不專業喔」 、「老師傅會跟你說：『技術是我自己學到的，我開心就教你，我不開心憑什麼教你』。」

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