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台中豆花「加糖水」！他不習慣「只吃料」　內行秒猜是1縣市人

一名網友分享，近日全家人一起到台中遊玩，沒想到卻發現，台中豆花竟是「加糖水」，一家人都覺得不太對味，貼文曝光後，網友紛紛秒猜中，原PO是「嘉義人」。（圖／擷取自Google Maps）

▲原PO和家人去台中遊玩，對於豆花中加的是「糖水」感到驚訝。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

各縣市的地方飲食特色都不相同，外地遊客難免吃不習慣！一名網友分享表示，近日全家人一起到台中遊玩，並在一間豆花店吃豆花，沒想到卻發現，台中豆花竟是「加糖水」，一家人都覺得不太對味。貼文曝光後，網友紛紛秒猜中，原PO是嘉義人，因為嘉義的豆花都是加豆漿，而不是糖水。

該名男網友在Dcard以「台中的豆花用的都是糖水？！」為題發文，表示近日去台中家庭旅遊時，路過一間豆花店覺得看起來不錯，於是便停下吃碗豆花，老闆一端上桌後，他們全都驚呆了。

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原PO透露，當下發現豆花裡加的是「糖水」不是豆漿後，他再度跟老闆確認，對方還一副理所當然地回覆「哪有什麼豆漿」，讓他們全家人都吃不慣，「我們一家四口料吃完了都剩湯沒喝完…感覺有點奇怪。」

PO文一出，立刻引起網友留言熱議，「我還真沒吃過豆花加豆漿的」、「我比較喜歡加糖水的，我超討厭豆漿味」、「豆花要加薑汁」、「豆花加糖水不是很正常嗎？反而沒聽過加豆漿的豆花欸」、

另外，也有不少人瘋猜，原PO是嘉義人，「你是嘉義人嗎？我遇到好幾個只吃過豆漿豆花的人都是嘉義人」、「這一看就知道是嘉義人，我彰化人但我媽嘉義人所以兩種豆花都吃過」、「我嘉義人，從不在嘉義以外的地方買豆花，抱歉，糖水豆花我吞不下去」、「你一定是嘉義人，嘉義以外沒說加什麼都是加糖水。」對此，原PO也留言回覆，證實自己的確是嘉義人，一直以來都只吃過豆漿豆花。

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