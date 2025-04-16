GG長疹子！看診被女醫摸竟「起反應」　1句話讓他笑喊：爽到不行

▲原PO被女醫師翻包皮起反應。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，他最近常去游泳，不知道是不是水不乾淨，包皮長了好多個白色疹子，跑去診所看皮膚科，褲子脫下來被女醫師翻包皮，他竟然起反應，護理師還說了一句話，讓他直呼，「整個爽到不行。」

原PO在Dcard以「被看光光」為題發文，表示他常去游泳，不知道是不是水不乾淨，包皮長了好多個白色小疹子，不會不舒服但會怕，所以跑去皮膚科診所，結果是女醫師和一位女護理師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，醫師要他脫褲子，不然無法確定狀況，「瞬間尷尬無比，後悔沒有先問清楚醫生性別，但是也不好直接跟醫生說不看，醫生約莫40上下，重點是護士看起來很年輕才20初頭，就這樣兩個人等著我脫褲子。」醫生笑稱，是不是害羞，檢查一下而已，她也看多了。

原PO指出，他硬著頭皮脫褲子，醫生戴手套翻他的包皮。醫師表示，「這些疹子很正常不用擔心。」原PO表示，「不知怎了我在一瞬間突然硬起來超尷尬，護士也變得有點害羞，眼神略作迴避但完全沒有要轉身的意思，還是朝我的方向一直看，瞬間覺得節操碎了一地，形象都沒了。」

醫師表示，年輕人比較敏感不要緊張，身體很好要繼續保持。護理師說，「難得看到那麼有精神的病人」原PO心想，「聽到當下整個爽到不行，還好最後醫生說沒事，心中的石頭終於放下。」

此文一出，不少網友紛紛留言「光憑下面吸引到年輕女性的成就被你完成了，你這是在炫耀吧？」、「一開始還以為你是覺得被騷擾了所以發文」、「護理師也是個鑑鳥無數的工作誰還會跟你在那邊害羞啦」、「如果不舒服當下可以直接拒絕退掛，或是要求診所護士迴避」。

延伸閱讀

▸ 台灣1物品「全世界獨有」 外國人一聽震驚後悔：每次都丟掉

▸ 吃Buffet「狂掃30隻炸蝦」！後面整排吵翻 網逆風挺：沒錯

▸ 原始連結