「4月颱」生成機率曝　專家揭異常：今年到現在1個都沒

▲過去67年4月颱有47個。（圖／林老師氣象站臉書）

記者李姿慧／台北報導

根據歷年氣候資料統計，過往4月份西北太平洋及南海地區共有47個颱風生成，直接侵台的颱風數僅有1次。不過氣象專家林得恩指出，今年迄今西北太平洋及南海地區連1個4月颱都還沒形成，隨全球暖化，每年颱風、颶風和熱帶暴風或熱帶氣旋數量，都較上個世紀下降了13%。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，統計過去67年的氣候資料顯示，4月份，西北太平洋及南海地區共有47個颱風生成，發生的頻率佔全年統計總數的2.69%；生成個數雖不算多，但與前1個月相比，為其1倍之多，顯見生成數量有持續增加的趨勢。

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再從4月颱運動路徑圖檢視，林得恩說，直接影響台灣的機會都不算高，根據統計過去114年氣候資料，4月份的直接侵台颱風個數只有1次，數量比例較低，這與當時環境駛流場中的太平洋高壓強度還不夠強可能有關。

林得恩也點出今年不尋常處，指出今年迄今，西北太平洋及南海地區連1個颱風也還沒形成；從《Nature》的研究發現，颱風發生的頻率，在過去1個世紀裡，有非常明顯的下降，科學家表示，隨著20世紀以來的全球暖化，每年颱風、颶風和熱帶暴風或熱帶氣旋，數量都較上個世紀下降了13%。