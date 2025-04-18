今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

▲今天除北部外高溫上看35度 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天華南雲系東移、北台灣氣溫微降，，中部以北山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明天鋒面接近，中部以北午後有雷雨發生機率。下週二將創今年以來最高溫「熱如盛夏」。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今(18日)晨華南雲系東移，其中含水量還不多；「輻射冷卻」弱，低溫續回升。今(18)日華南雲系東移，北台氣溫微降、各地仍偏暖；大氣漸不穩定，北部地區偶有局部短暫陣雨，中部以北山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；西半部及金馬起霧的機率漸提高。

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各地區氣溫為：北部17至29度、中部20至32度、南部21至35度、東部18至32度。

▲雷達回波合成圖顯示，雲系回波很弱，含水量還不多。（圖／洩天機教室）



明(19)日鋒面接近，持續暖熱，中部以北山區午後及北部地區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下週日(20日)仍偏暖，「微弱鋒面」影響，中部以北轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率；週末兩天西半部及金馬有起霧的機率。

下週一、二(21、22日)天氣好轉、氣溫升，下週二將創今年以來最高溫(大部分地區高溫達35度以上)、「熱如盛夏」。下週三至週六(23至26日)另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也很不穩定，這期間遇「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯)的機率高；下下週日(27日)鋒面遠離、天氣逐漸好轉。