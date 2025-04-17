川普關稅「讓台灣更安全」？　專家曝1關鍵：降低北京犯台可能性

▲川普關稅衝擊全球經濟，如今儼然轉化為美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新加坡《亞洲新聞台》（CNA）17日社論指出，儘管並非出於本意，但川普關稅可能產生的作用之一，卻是讓北京入侵台灣的可能性降低，因為該政策對中國造成的經濟打擊，可能削弱支持解放軍的工業體系，進一步降低對台軍事威脅的能力。

金融研究公司「J Capital Research」的史蒂文森-楊（Anne Stevenson-Yang）投書CNA，分析川普關稅最終會對台灣產生什麼影響。她認為，川普實施關稅，是為了孤立中國、展現主導地位，卻反而讓美國陷入孤立、招致嘲笑，並且在國內引發高度焦慮情緒。不過，中國也不可能毫無影響。

▼專家認為，支持解放軍的工業基礎遭到削弱，可能進一步降低對台威脅。（圖／路透社）



川普關稅重擊「影響北京犯台能力」

在川普關稅實施之前，中國已經面臨資產價值縮水、消費者通縮、高失業率、工業利潤下降，外國投資跌到谷底等困境。儘管政府投入數十億美元，試圖刺激消費者需求，但是收效甚微。

2024年，美國占中國出口的14.7%，儘管這個數字持續穩定下降，但出口貿易額占中國GDP將近20%。因此，若未考慮豁免情況，停止對美國出口，可能意味著中國GDP減少2.5%之多。

在川普關稅衝擊之下，中國不可能少了4400億美元的貿易額，卻免於任何其他干擾，「整個工廠將會關閉，沒有船隻離開港口，運輸費用崩跌，石油、鐵礦、銅、鋁的價格下跌，失業率將急遽攀升。」

成本增加、出口減少，加上危險停滯的經濟，可能侵蝕支撐著中國軍隊的工業基礎，包括限制進口能源與礦產的外匯來源，並且讓中央政府減少對軍事企業的補助，進而減弱對台實施軍事威脅的能力。

▼川普與台積電董事長暨總裁魏哲家，在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）



美國對台關稅「3大可能意圖」

史蒂文森-楊認為，美國對台灣課徵關稅的意圖，令人難以理解，但有3種可能解釋，無知、敲詐、政治作秀。

首先，川普政府恐怕真的不了解「台美關係的重要性」，儘管這看似難以置信，但考慮到白宮如今缺乏專業人士，卻仍是有可能的。

其次，川普政府已經暗示，關稅豁免可以用錢換來。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上周出席川普海湖莊園「每人100萬美元」的晚宴，隨後就獲得對中國出口敏感晶片的豁免權。

最有可能的動機，則是展示權力、換取讓步，讓川普宣布取得勝利。舉例來說，台積電（TSMC）先前已經承諾投資650億美元，在亞利桑那州興建3座工廠，之後又宣布在美國加碼投資1000億美元。

▼專家認為，關稅對於美中台可謂「3輸局面」。圖為川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



美中台3輸「川普還有1出路」

史蒂文森-楊認為，如果川普關稅生效，可能把台灣推向中國。台灣幾乎無法承受32%對等關稅，而中國知道這一點。北京領導人可能提供更多進入中國市場的機會，換取關鍵讓步，例如停止台積電在亞利桑那州的建設，或者同意轉讓中國無法直接從美國及歐洲取得的關鍵技術。

但最有可能的是，川普不會真的對台灣或台積電的產品實施關稅，然後找到某種方式，宣布取得勝利。

她指出，川普關稅對於美中台可謂「3輸局面」，即使真的如同預期一般，還會經過調整，美國經濟將仍受到影響，但台灣可能變得安全得多。