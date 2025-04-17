國教院定調「教科書呈現2758號決議原文」　言明未提及台灣

▲教育部國教院取得共識，教科書應呈現聯大第2758號決議案不涉及台灣的內容。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

歐洲議會去年以壓倒性票數，通過決議反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議案」，排擠台灣國際參與。國家教育研究院舉辦「審定本教科用書三方座談會議」，會中取得共識，建議教科書應呈現上述決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明其中並未提及台灣。

歐洲議會在去年10月，以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中共不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，反對中國藉此排擠台灣的國際參與。

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國教院指出，近年區域衝突與風險日益複雜化，國際局勢與台灣地位等議題特別受到各界關注。為反映當今學界重要研究成果，讓教科用書學習內容兼具時代性與前瞻性，國教院在2月底召開「審定本教科用書內容疑義專家會議」，並在昨天舉辦「審定本教科用書三方座談會議」，就社會領域教科用書的重要議題，展開學術探究與編輯實務的交流與對話。

國教院表示，這次會議聚焦在國中社會對應「當代台灣」及「現代國家的興起」，以及高中歷史對應「現代國家的形塑」相關學習內容的編審原則。涉及之重要議題，包含聯合國大會2758號決議文，以及戰時及戰後國際會議、宣言及和約，在課綱研發、教科書審議、出版業者3方代表討論後，最終獲得兩點結論與共識。

國教院說明，第一個共識是建議教科用書呈現聯大2758號決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。其次則是國中社會除開羅會議（開羅宣言）外，加入舊金山和約（1951）及中日和約（1952）等，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島的一切權利。

國教院院長林從一強調，教科用書審定為國教院法定職掌，而教科用書內容要回應學理發展、學習需求與各界民情，對於各類內容疑義，國教院除了由內部專業研議，也要根據議題性質舉辦專家會議或三方座談，吸納多方意見後凝聚共識。