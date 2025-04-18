小半天農場春筍料理競賽　社會組和專業組料理筍王登基

▲小半天第一屆春筍料理競賽得獎者出爐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣農業處與小半天休閒農業區發展協會日前合辦「筍香之道-品味自然」第一屆春筍料理競賽暨行銷推廣活動，揭曉今年的「料理筍王」：社會組得獎者「至尊金獎」為曾素緞/黃素芬，「特金獎」康素麗、劉勉/阿選、游美足，「金獎」朱筱茵、楊雅惠、黃妙奎/柯彩玲、陳秀綿、廖靖宜、杉林溪森林生態渡假園區許妤恩/何怡君；專業組得獎者「至尊金獎」林宜蓁，「特金獎」林建成/黃俊輝(福容voco)、劉松杰(田媽媽小半天風味餐坊)，「金獎」柯鈞皓/楊子毅(煮場贏家)、劉銀珠。

縣府農業處指出，小半天第一屆春筍料理競賽於3月29日舉行，分為社會組10組及專業組5組，以春筍為料理主軸，在一小時內完成指定滷春筍料理及創意料理，並邀請三好國際酒店行政總主廚林家宏、涵碧樓大飯店行政副主廚林宗立及環球科技大學助理教授果雕大師柯明宗，和現場民眾組成評審團，試吃後投票決定誰是「料理筍王」；經過一番激烈競爭後，才確定社會組及專業組的金獎、特金獎及至尊金獎等名次。

本次競賽由縣府農業處副處長曾銀位，鹿谷鄉鄉長邱如平、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻、竹林社區發展協會理事長陳武宏、小半天休閒農業區發展協會理事長林宏山及游顥立委服務處主任頒獎，爾後也於12、13日在長源圳生態步道及林爽文孟宗竹林古戰場舉辦推廣體驗活動，安排民眾漫步於竹林間、體驗挖筍和食農教育的樂趣，並享用竹林下的饗宴，結合優質農會、產銷班、合作社、青農與小農，設置共10攤位的高山蔬菜如節瓜、山芹菜等展售區，民眾可採購在地青農生產新鮮、安全農產品及加工品，也了解春筍的生長過程及體會農民的辛苦。

縣府農業處表示，竹林是南投縣鹿谷地區特有景觀，以孟宗竹為最大宗，栽培面積及產量居全台之冠，主要得利於先天條件優越，所生產春筍品質優良，口感鮮嫩、風味甘甜、低熱量及助消化，富含膳食纖維，蛋白質、維生素B群、C及礦物質(如鉀、鈣、鐵)，適合各種烹飪方式，如清炒、煮湯或滷製；本次活動透過春筍料理競賽行銷鹿谷鄉的春筍暨農特產品，展現好吃、好玩、寓教於樂行銷方式，期能推廣優質農產品，打開知名度帶動買氣，提高銷售量、增加農民收益。