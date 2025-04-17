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南消與新樓醫院聯手急救競賽　高擬真場景演練搶救關鍵時刻

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局17日與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，透過高度擬真的急救情境模擬，將到院前緊急救護與到院後醫療照護無縫接軌，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次競賽共有台南市消防局派出5支隊伍、共10名人員參賽，另有麻豆新樓醫院4支隊伍及台大雲林分院1支隊伍共同參與，展現醫療與消防體系對緊急救護訓練的高度重視與投入。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

競賽主題聚焦於地震災害情境，透過擬真模擬考驗選手的臨場反應與急救技能。選手們須在高壓情境下即時判斷、精準處置，展現平時紮實的訓練成果與專業實力。活動同時邀請專家評審團進行現場評分並即時提供回饋意見，有效提升教學與實務接軌的成效。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，秉持黃偉哲市長施政理念，凡事要做實做精，消防局近年在到院前緊急救護工作的努力與技術精進有目共睹。以臺南市每年約需受理近10萬件緊急救護案件，儼然已成消防局的重點工作，期勉消防同仁們持續精進，為市民生命健康把關。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊王騰毅大隊長表示，感謝麻豆新樓醫院辦理此次競賽，到院前緊急救護與醫療團隊救治工作皆為仰賴高度團隊合作的專業領域，藉由此次合作競賽，充分展現消防同仁院前與院後急救實務上的協同與效率，攜手打造更完善的緊急救護體系。

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院攜手舉辦「第五屆新樓盃高擬真情境團隊急救競賽」，強化團隊間協作默契，爭分奪秒守護民眾生命安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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