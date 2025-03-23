2025第四屆成大企業個案競賽落幕　王正坤任評審長總評解決方案

▲成功大學管理學院於22日舉辦「第四屆成功盃個案競賽」，王正坤醫師受邀擔任醫療AI人工智慧的「評審長」，於頒獎典禮總評AI人工智慧參賽隊伍的表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學管理學院於22日舉辦「第四屆成功盃個案競賽」，由成大管院黃宇翔院長主持開幕儀式，周學雯教授主辦競賽活動，王正坤醫師受邀擔任醫療AI人工智慧的「評審長」，於頒獎典禮總評AI人工智慧參賽隊伍的表現。

競賽以美國哈佛大學商學院的個案教材，進行企業個案研討，參賽者必須提出解決企業困境的具體方法。本次活動吸引眾多優秀學生隊伍參賽，包含大學部、企管碩士班與EMBA碩士班。選手們不眠不休準備一個月，全力爭取比賽佳績。

本屆競賽分為「人工智慧」、「企業永續」、「創新創業」三大主題，展現學生在不同領域的分析實力與創新思維。其中，「AI人工智慧」主題，由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任「評審長」，中山大學徐士傑教授與遠見雜誌李建興副社長擔任評審，引領參賽學生深入探討AI在現代醫療產業中的應用與挑戰。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。

比賽的個案以「遠距醫療與AI整合」作為背景，模擬一間美國小兒科遠距醫療公司的運作，以下簡稱該公司為S公司。小兒科醫師執行遠距醫療的方式是透過網際網路對偏遠地區兒童的病情進行分析、判斷是否急症、開立處方、執行轉診等任務，目標客群為病童的家長。學生需針對公司是否應導入AI人工智慧來進行分析，並且選擇一種策略進行規劃，分析優劣。第一種策略是S公司籌募資金，投入資金與人力，全面擁抱AI，轉型為醫療AI公司，全面整合AI與醫師的工作，由AI協助行政流程與醫療診斷治療。第二種策略是S公司在資源有限的情況下，進行資源配置，採取漸進式策略，逐步改善營業流程並且逐步導入AI功能。第三種策略是S公司因為人力有限與資金有限，因此優先改善現有客戶抱怨與醫師抱怨的流程與介面，先做好客戶服務，延後AI發展。

王正坤醫師指出：「每個策略方案都有其優點與缺點，比賽最重要的目的是訓練學生邏輯推理與解決問題的能力。提出最具體、最有說服力的解決方案，就能成為贏家。」本次競賽共有21支隊伍參加，每隊有20分鐘時間簡報與答辯。每一組參賽學生歷經一個月的熬夜準備，每位皆表現出極高的專業水準與團隊默契，令人印象深刻，充分展現創新與實務整合的能力，王正坤醫師更不吝表達對學生們的肯定。

競賽最後，由評審針對「個案問題分析」、「建議與解決方案」、「答辯邏輯」、「團隊表達與互動」四項標準進行總評，並分別頒獎鼓勵學生在競賽中勇於創新與挑戰現況。